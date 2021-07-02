Україну накриє потужна злива. Рятувальники попередили про паводки у горах

У столиці вдень обіцяють грози та буревій

Сьогодні в Україні, крім південного регіону, будуть йти рясні дощі. У горах iснує загроза формування локальних селевих потоків. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Отже, за прогнозами метеорологів, 2 липня в Україні слід очікувати грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; у західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області грози, вдень подекуди по області град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

На рiчках Закарпаття, річках басейнiв Прута, Сiрету (Івано-Франківська та Чернівецька області), Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очікуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,5 метрів.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків (жовтий рівень небезпеки).

Як попереджали синоптики, 2 липня хмарно, але з проясненнями, буде у Дніпрі, Запоріжжя, Миколаєві, Херсоні, а також в окупованому Донецьку та Сімферополі. У решті обласних центрів сонця сьогодні можна й не побачити. На більшості території України пройдуть дощі.

Середня температура повітря по країні становитиме +27.

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