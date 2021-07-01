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    Спекотний червень у Києві побив десять температурних рекордів

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    Кияни рятуються від спеки біля фонтанів і в паркових зонах - Спекотний червень у Києві побив десять температурних рекордів
    Кияни рятуються від спеки біля фонтанів і в паркових зонах
    Фото з відкритих джерел

    У червні в Києві зафіксовано шість днів із температурою повітря вище +30,0°С

    У Києві середньомісячна температура повітря у червні склала +21,3°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, з 23 по 26 червня було побито аж 10 температурних рекордів. Зафіксовано 6 днів із максимальною температурою повітря вище +30,0°С.

    Найхолодніше у столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найспекотніше – 24 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,5°С.

    Опадів у червні на проспекті Науки 37 випало 24 мм, або 32% кліматичної норми.

    Раніше повідомлялося, що в червні в Києві встановлено декілька температурних рекордів.

    Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

    Мешканців київського зоопарку рятують від спеки теж водними процедурами

    А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: Київ спека рекорд кияни повітря літо
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    Спекотний червень у Києві побив десять температурних рекордів