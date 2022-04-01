  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Glovo запустив безкоштовну доставку у трьох містах

    Вартість доставки для користувачів додатку покриває Mastercard - Glovo запустив безкоштовну доставку у трьох містах

    Вартість доставки для користувачів додатку покриває Mastercard

    фото з відкритих джерел

    У разі повітряної тривоги додаток припиняє роботу

    Упродовж квітня компанія Glovo буде безкоштовно доставляти замовлення у Києві, Дніпрі та Одесі. Про це повідомили в компанії.

    Вартість доставки для користувачів додатку покриває Mastercard.

    Нагадуємо графік роботи Glovo:

    • у Києві та Дніпрі з 10:00 до 18:00

    • в Одесі з 10:00 до 17:00

    У разі повітряної тривоги додаток припиняє роботу й автоматично відновлює її, коли небезпека минула.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Glovo запустив безкоштовну доставку у трьох містах