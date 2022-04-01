Glovo запустив безкоштовну доставку у трьох містах

У разі повітряної тривоги додаток припиняє роботу

Упродовж квітня компанія Glovo буде безкоштовно доставляти замовлення у Києві, Дніпрі та Одесі. Про це повідомили в компанії.

Вартість доставки для користувачів додатку покриває Mastercard.

Нагадуємо графік роботи Glovo:

• у Києві та Дніпрі з 10:00 до 18:00

• в Одесі з 10:00 до 17:00

У разі повітряної тривоги додаток припиняє роботу й автоматично відновлює її, коли небезпека минула.