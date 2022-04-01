Glovo запустив безкоштовну доставку у трьох містах
Вартість доставки для користувачів додатку покриває Mastercard
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У разі повітряної тривоги додаток припиняє роботу
Упродовж квітня компанія Glovo буде безкоштовно доставляти замовлення у Києві, Дніпрі та Одесі. Про це повідомили в компанії.
Вартість доставки для користувачів додатку покриває Mastercard.
Нагадуємо графік роботи Glovo:
• у Києві та Дніпрі з 10:00 до 18:00
• в Одесі з 10:00 до 17:00
У разі повітряної тривоги додаток припиняє роботу й автоматично відновлює її, коли небезпека минула.