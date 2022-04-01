  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Російський газ продовжує надходити в Європу, попри вимогу Путіна

    Європа не збирається платити за російський газ в рублях&nbsp; - Російський газ продовжує надходити в Європу, попри вимогу Путіна
    Європа не збирається платити за російський газ в рублях 
    фото з відкритих джерел

    «Газпром» заявив, що продовжує постачати газ до Європи через Україну відповідно до запитів споживачів

    Російський газ продовжує надходити до Європи, незважаючи на крайній термін, встановлений Володимиром Путіним. У Кремлі погрожують припинити поставки, якщо споживачі не почнуть платити в рублях. Про це повідомляє посиланням на Reuters.

    Путін підписав указ, що встановлює в п'ятницю крайній термін для покупців з «недружніх» країн, щоб платити за газ в рублях або бути відключеним від газу. Цю вимогу Західні споживачі відкинули як спробу переписати контракти, що передбачають оплату в Євро. Німеччина, найбільший покупець, назвала це «шантажем» і на цьому тижні попередила про потенційну надзвичайну ситуацію, якщо поставки будуть скорочені.

    Але в п'ятницю не було жодних ознак негайного припинення. Потоки залишалися стабільними по двох з трьох магістральних трубопроводів, що доставляють російський газ в Європу – «Північний потік-1» через Балтійське море і в Словаччину через Україну.

    Потоки по іншому основному маршруту, трубопроводу Ямал-Європа через Білорусію, змінили напрямок, тепер газ йде з Німеччини до Польщі, але це трапляється час від часу і не обов'язково вказує на нову політику.

    «Газпром» заявив, що продовжує постачати газ до Європи через Україну відповідно до запитів споживачів, при цьому запити в п'ятницю склали 108,4 млн кубометрів, що лише незначно менше, ніж 109,5 млн кубометрів днем раніше.

    Нагадаємо, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

    На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях. Пізніше стало відомо, що країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу, а у перспективі взагалі відмовляться від використання російських енергоносіїв.

    25 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Кремлі уже панікують через рішення Європи відмовитися від російських нафти і газу.

    30 березня, прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впало до нуля. Разом з тим, У Німеччині відбулись обшуки в офісах «Газпрому». Правоохоронці обшукали офіси Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH.

    Теги: росія окупанти газ економіка війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російський газ продовжує надходити в Європу, попри вимогу Путіна