Російський газ продовжує надходити в Європу, попри вимогу Путіна

«Газпром» заявив, що продовжує постачати газ до Європи через Україну відповідно до запитів споживачів

Російський газ продовжує надходити до Європи, незважаючи на крайній термін, встановлений Володимиром Путіним. У Кремлі погрожують припинити поставки, якщо споживачі не почнуть платити в рублях. Про це повідомляє посиланням на Reuters.

Путін підписав указ, що встановлює в п'ятницю крайній термін для покупців з «недружніх» країн, щоб платити за газ в рублях або бути відключеним від газу. Цю вимогу Західні споживачі відкинули як спробу переписати контракти, що передбачають оплату в Євро. Німеччина, найбільший покупець, назвала це «шантажем» і на цьому тижні попередила про потенційну надзвичайну ситуацію, якщо поставки будуть скорочені.

Але в п'ятницю не було жодних ознак негайного припинення. Потоки залишалися стабільними по двох з трьох магістральних трубопроводів, що доставляють російський газ в Європу – «Північний потік-1» через Балтійське море і в Словаччину через Україну.

Потоки по іншому основному маршруту, трубопроводу Ямал-Європа через Білорусію, змінили напрямок, тепер газ йде з Німеччини до Польщі, але це трапляється час від часу і не обов'язково вказує на нову політику.

«Газпром» заявив, що продовжує постачати газ до Європи через Україну відповідно до запитів споживачів, при цьому запити в п'ятницю склали 108,4 млн кубометрів, що лише незначно менше, ніж 109,5 млн кубометрів днем раніше.

Нагадаємо, Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях. Пізніше стало відомо, що країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу, а у перспективі взагалі відмовляться від використання російських енергоносіїв.

25 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Кремлі уже панікують через рішення Європи відмовитися від російських нафти і газу.

30 березня, прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впало до нуля. Разом з тим, У Німеччині відбулись обшуки в офісах «Газпрому». Правоохоронці обшукали офіси Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH.