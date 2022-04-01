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    Рашисти вивели бронетехніку з Бучі, але окупант поки у місті

    Колона російських танків на вулиці Бучі на початку березня 2022 року - Рашисти вивели бронетехніку з Бучі, але окупант поки у місті
    Колона російських танків на вулиці Бучі на початку березня 2022 року
    фото: glavcom.ua

    У місті є російські військові, які переодягнулися в цивільний одяг

    За інформацією секретаря Бучанської міської ради Тараса Шаправського, Буча поки що залишається в окупації, але рашисти вивели з міста значну частину бронетехніки. Про це повідомив під час відеозвернення.

    «У місті залишається велика кількість диверсійних груп, російських військових, які переодягнулися в цивільний одяг і фактично продовжують чинити опір. Тому повертатися у місто небезпечно», – сказав посадовець.

    Шаправський додав, що звільнення Бучі продовжується, Збройні Сили України, територіальна оборона працюють над відвойовуванням кожного метра рідної землі.

    Водночас місцевий депутат у коментарі «Главкому» зазначив, що ворог покинув Бучу, уже фактично дві доби у місті не чутно обстрілів. Однак українська армія ще не зайшла у місто.

    «Будуть робити зачистку. Також потрібно, щоб сапери провели розмінування (багато заміновано)», – сказав наш співрозмовник.

    За словами співбесідника, ворог пішов у бік Бородянки, а далі через Іванків Київської області.

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    Теги: росія окупанти війна Буча Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вивели бронетехніку з Бучі, але окупант поки у місті