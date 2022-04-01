Голівудський актор закликав мільярдерів придбати для України літаки F-16

Голівудська зірка Шон Пенн підтримує Україну, після початку війни приїхав у Київ - і закликає світових багатіїв купити для ЗСУ дві ескадрильї F-16

Українським льотчикам треба усього лиш три тижні, щоб навчитися керувати американськими винищувачами, які дозволять закінчити війну на користь Києва

Для швидкої і остаточної перемоги над Росією Україні потрібно усього $500 млн. Про це американський актор Шон Пенн написав у Twitter.

Пенн вважає, що для завершення російсько-української війни Збройним силам України досить буде отримати дві ескадрильї американських винищувачів F-15 чи F-16. Згідно із відкритим джерелами, зазначив актор, ці 12 літаків коштуватимуть приватному покупцеві близько $300 млн.

Крім того, для успішного ведення війни Україні потрібно ще $200 млн на оновлення протиракетної оборони.

Щодо навчання українських льотчиків процесу керування американськими винищувачами, то, упевнений Пенн, це можна зробити за якихось три тижні.

Після цього Україна зможе завершити російсько-українську війну своєю перемогою.

«Один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні. Звісно, є питання щодо озброєння для підтримки у безпеці злітно-посадкових смуг (для американських літаків в Україні – ред.), але, здається, над цим варто подумати», – звернувся актор до найбагатших людей світу.

One billionaire could end this war in Ukraine. Of course there are add-ons in arming & maintaining creative runways, etc., but seems worth a think. (2/2) — Sean Penn (@SeanPenn) March 31, 2022

Нагадаємо, що раніше Шон Пенн уже обговорював питання можливого надання Україні літаків, які перебувають на озброєнні країн-членів НАТО, із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Крім того, Пенн закликав організаторів премії «Оскар» надати можливість віртуального виступу президенту України Володимиру Зеленському. «Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій Оскар», – заявив тоді актор.

Додамо, що сам Шон Пенн часто перебував в Україні, знімав документальний фільм про нашу країну, був, зокрема, і в зоні проведення Операції об’єднаних сил. Після початку повномасштабної російсько-української війни Пенна бачили у Офісу президента на одному із брифінгів.