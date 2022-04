Голівудський актор закликав мільярдерів придбати для України літаки F-16

Для швидкої і остаточної перемоги над Росією Україні потрібно усього $500 млн. Про це американський актор Шон Пенн написав у Twitter.

Пенн вважає, що для завершення російсько-української війни Збройним силам України досить буде отримати дві ескадрильї американських винищувачів F-15 чи F-16. Згідно із відкритим джерелами, зазначив актор, ці 12 літаків коштуватимуть приватному покупцеві близько $300 млн.

Крім того, для успішного ведення війни Україні потрібно ще $200 млн на оновлення протиракетної оборони.

Щодо навчання українських льотчиків процесу керування американськими винищувачами, то, упевнений Пенн, це можна зробити за якихось три тижні.

Після цього Україна зможе завершити російсько-українську війну своєю перемогою.

«Один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні. Звісно, є питання щодо озброєння для підтримки у безпеці злітно-посадкових смуг (для американських літаків в Україні – ред.), але, здається, над цим варто подумати», – звернувся актор до найбагатших людей світу.

One billionaire could end this war in Ukraine. Of course there are add-ons in arming & maintaining creative runways, etc., but seems worth a think. (2/2)