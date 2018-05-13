Глядачі трьох європейських країн на Євробаченні віддали найвищі бали за Україну (графіка)

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Меловін на сцені Євробачення

Євробачення: Як Європа голосувала за Україну (інфографіка)

Глядачі 18 з 43 країн віддали свої голоси за українського виконавця Меловіна, що дозволило йому зайняти сьоме місце за результатами глядацького голосування на пісенному конкурсі Євробачення, фінал якого завершився в ніч на 13 травня у Португалії.

Інші країни не дали жодного голосу за представника України, в тому числі, ні глядачі, ні журі.

Загалом, українець отримав 130 балів: тільки 11 з них були здобуті через оцінки журі. Шість балів Меловіну дав Азербайджан, ще п’ять – Молдова.

Глядачі трьох країн віддали переваги саме Меловіну і поставили за його виступ 12 балів. Це Польща, Білорусь та Чехія. Ще 10 балів дали глядачі Молдови.

Про інші оцінки від глядачів можна дізнатись в інфографіці.

У неділю, 13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією «Under The Ladder», який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

Виступ співака Melovinвід України на Євробаченні 2018 - був дуже ефектним і яскравим. Весь номер побудований навколо високої конструкції - на її вершині стоїть срібний рояль з крилами. На початку номера Melovin звільнився від кокона, а також грав на роялі під час того, як навколо нього горіли сходи.