«Євробачення-2018» виграла співачка з Ізраїлю. Україна - на 17 місці

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«Євробачення-2018» виграла співачка з Ізраїлю

У гранд-фіналі «Євробачення-2018» виступили 26 учасників конкурсу

У суботу, 12 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Під час оголошення результатів голосування глядачів і журі інтрига зберігалася до останнього, оскільки розрив у балах між конкурсантами в першій п’ятірці був невеликим.

Нетта Барзілай набрала 529 балів за результатом голосування і посіла перше місце.

Друге місце отримала учасниця від Кіпру Елені Фурейра, а третє - Сезар Семпсон, який в цьому році представляв Австрію. The Winner of the 2018 #Eurovision Song Contest is ISRAEL! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/Myre7yh3YV — Eurovision (@Eurovision) 12 травня 2018 р. Український виконавець Melovin набрав 130 балів, посівши 17 місце.

Зазначимо, що Melovin посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі.

Варто підкреслити, що професійне журі Росії не дало жодного балу українському співаку.

Нагадаємо, що організатори «Євробачення» цього року змінили правила підрахунку голосів від журі. Так, згідно з новою, більш складною схемою, рішення кількох членів журі було вище індивідуальної оцінки одного з його представників. При цьому голосування телеглядачів зміни не торкнулися. Виступ як і раніше оцінювалося суддями і глядачами в пропорції 50:50. При цьому глядачі не могли голосувати за представника своєї країни.

Від України конкурсантів «Євробачення» судили співачки Крістіна Соловей і Alloise (Алла Московка), музичний продюсер і кліпмейкер Віталій Климов (відомий завдяки співпраці з групами «Табула Раса», »Океан Ельзи», співачкою Альоною Вінницькою), радіоведучий Денис Жупник і музикант, саунд-продюсер Артур Данієлян.

Спікером від України в ході оголошення результатів голосування журі в фіналі «Євробачення» стала Наталія Жижченко - фронтвумен групи Onuka.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)