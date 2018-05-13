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    «Євробачення-2018» виграла співачка з Ізраїлю. Україна - на 17 місці

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    &laquo;Євробачення-2018&raquo; виграла співачка з Ізраїлю
    «Євробачення-2018» виграла співачка з Ізраїлю

    У гранд-фіналі «Євробачення-2018» виступили 26 учасників конкурсу

    У суботу, 12 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

    Під час оголошення результатів голосування глядачів і журі інтрига зберігалася до останнього, оскільки розрив у балах між конкурсантами в першій п’ятірці був невеликим.

    Нетта Барзілай набрала 529 балів за результатом голосування і посіла перше місце.
    Варто зазначити, що напередодні фіналу конкурсу активісти закликали бойкотувати виступ учасниці з Ізраїлю Нетти Барзілай.

    Друге місце отримала учасниця від Кіпру Елені Фурейра, а третє - Сезар Семпсон, який в цьому році представляв Австрію.

    Український виконавець Melovin набрав 130 балів, посівши 17 місце.

    Зазначимо, що Melovin посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі.

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    Варто підкреслити, що професійне журі Росії не дало жодного балу українському співаку.

    Нагадаємо, що організатори «Євробачення» цього року змінили правила підрахунку голосів від журі. Так, згідно з новою, більш складною схемою, рішення кількох членів журі було вище індивідуальної оцінки одного з його представників. При цьому голосування телеглядачів зміни не торкнулися. Виступ як і раніше оцінювалося суддями і глядачами в пропорції 50:50. При цьому глядачі не могли голосувати за представника своєї країни.

    Від України конкурсантів «Євробачення» судили співачки Крістіна Соловей і Alloise (Алла Московка), музичний продюсер і кліпмейкер Віталій Климов (відомий завдяки співпраці з групами «Табула Раса», »Океан Ельзи», співачкою Альоною Вінницькою), радіоведучий Денис Жупник і музикант, саунд-продюсер Артур Данієлян.

    Спікером від України в ході оголошення результатів голосування журі в фіналі «Євробачення» стала Наталія Жижченко - фронтвумен групи Onuka.

    Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

    В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

    Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео) 

    Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

    Євробачення Ізраїль Сербія Україна Словенія Melovin
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