«Євробачення-2018»: Україна за голосуванням глядачів посіла 7 місце

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Melovin посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі

Melovin набрав 130 балів

Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією «Under The Ladder», який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

Виступ співака Melovinвід України на Євробаченні 2018 - був дуже ефектним і яскравим. Весь номер побудований навколо високої конструкції - на її вершині стоїть срібний рояль з крилами. На початку номера Melovin звільнився від кокона, а також грав на роялі під час того, як навколо нього горіли сходи.

Цей номер по різному оцінили глядачі та експертне журі. Зазначимо, що Melovin посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі.

З журі Україну підтримали тільки дві країни: Азербайджан і Молдова. 6 балів Україні поставив Азербайджан і ще 5 - Молдова. Решта країн-учасниць конкурсу не дали представнику від України жодного балу.

Варто підкреслити, що професійне журі Росії не дало жодного балу українському співаку, хоча раніше ЗМІ повідомляли, що Росія приготувала Україні 6 балів із 12-ти можливих.

Представник від України Melovin - отримав 11 балів від журі і 119 балів від глядачів конкурсу. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

Таблиця результатів «Євробачення-2018» виглядає так:

У неділю, 13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.