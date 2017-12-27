Голомша: Після закриття справи Довгого у Луценка був сплеск емоцій

Екс-перший заступник генпрокурора вважає, що звинувачення проти Довгого з самого спочатку були надуманими

Повторне розслідування «справи Довгого» суперечить Конституції України, кримінально-процесуальному законодавству та просто здоровому глузду. Таку думку висловив колишній перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша, коментуючи рішення Юрія Луценка про відкриття нового провадження проти депутата Верховної Ради



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Нардеп Олесь Довгий

Екс-перший заступник генпрокурора вважає, що звинувачення проти Довгого з самого спочатку були надуманими

Повторне розслідування «справи Довгого» суперечить Конституції України, кримінально-процесуальному законодавству та просто здоровому глузду. Таку думку висловив колишній перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша, коментуючи рішення Юрія Луценка про відкриття нового провадження проти депутата Верховної Ради України Олеся Довгого, передають Українські Новини.

«У нас існує практика, коли паралельно різними органами відкриваються та розслідуються кілька кримінальних проваджень щодо одного й того ж факту, що суперечить Конституції та здоровому глузду. Людина може бути притягнута до відповідальності по одному правопорушенню один раз. Для цього й був прийнятий закон, який говорить, що справа не може розслідуватися все життя, по ньому має бути прийнято рішення. Якщо таке рішення є, то розслідувати те ж правопорушення знову не представляється можливим», - зазначив Голомша.

На думку колишнього першого заступника генпрокурора, нинішній керівник Генеральної прокуратури України керується зараз емоціями.

«Після закриття цієї справи, мабуть, був сплеск емоцій, коли хочеться сказати, що це рішення буде переглянуте. Потрібно людям державним обов'язково дистанціюватися від власних амбіцій. Й керуватися державним баченням будь-якої теми. Коли є розуміння того, що є неприязні стосунки, то це не можна демонструвати на владних повноваженнях. Тому я вважаю, що свої емоції потрібно зменшити, а керуватися лише законом», - пояснив Голомша.

За його словами, звинувачення проти Довгого з самого спочатку були відверто надуманими.

«Секретар міськради має обмежені повноваження. Це спікер, який координує роботу ради. А рішення приймаються головою та депутатами – колективним органом. Ми не можемо ставити у провину одній людині відповідальність за рішення колективного органу», - резюмував Голомша.

Як повідомлялося, в постанові САП, датованій 22 грудня 2017 року, йдеться про те, що кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого закрито через те, що НАБУ і САП вичерпали можливості доказової бази, щоб установити провину нардепа.

Луценко вважає неприйнятним рішення САП про закриття справи Довгого. Сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі.