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    Кримінал

    САП закрила справу Довгого, не знайшовши складу злочину

    Справу проти нардепа закрили 22 грудня
    Кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого закрито через те, що НАБУ і САП вичерпали можливості доказової бази, щоб установити провину нардепа. Про це йдеться в постанові Спеціальної антикорупційної прокуратури, датованій 22 грудня 2017 року, яка потрапила до рук LB.ua.  «У зв'язку з десятирічною давністю
    • Сьогодні, 15:15
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    Олесь Довгий
    Олесь Довгий

    Справу проти нардепа закрили 22 грудня

    Кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого закрито через те, що НАБУ і САП вичерпали можливості доказової бази, щоб установити провину нардепа. Про це йдеться в постанові Спеціальної антикорупційної прокуратури, датованій 22 грудня 2017 року, яка потрапила до рук LB.ua.


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     «У зв'язку з десятирічною давністю подій, які є предметом дослідження в кримінальному провадженні, а також зі знищенням електронної системи інформаційного забезпечення Київради, враховуючи свідчення більшості свідків у кримінальному провадженні та у зв'язку з відсутністю інших процесуальних джерел доказів, вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення провини Довгого О.С. у суді», - йдеться в постанові. (Нагадаємо, під час Революції Гідності будівлю КМДА захопили мітингувальники, - Ред.).

    При цьому в ГПУ посилаються на практику Європейського суду з прав людини, зокрема на справу «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», й аналогічну справу, яку заслуховували в Іспанії.

    «З огляду на вищевикладене, беручи до уваги об'єктивну неможливість збору необхідної доказової бази, яка переконливо доводила б причетність Довгого О.С. до скоєння злочину, керуючись ст. 62 Конституції України, ст.ст. 2, 9, 36, 42, 110, 284 КПК України, [начальник третього відділу САП] ухвалив: кримінальне провадження в частині підозри Довгого О.С. до причетності скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, закрити на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України - у зв'язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати», - йдеться в постанові.


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    Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з нардепа Олеся Довгогоі надала згоду на притягнення депутата до кримінальної відповідальності.

    Справа проти депутата стосувалася виділення земельних ділянок у столиці у 2007-2009 роках, коли Довгий був секретарем Київської міської ради. Йому закидали зловживання службовими обов'язками з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок заказника «Острів Жуків» загальною площею 44,25 га. Довгий, за версією слідства, скоїв злочин, порушивши регламент Київради.

    Термін давності кримінального провадження стосовно Довгого минув 1 жовтня 2017 року.

    Джерело: Лівий берег

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