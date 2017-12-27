Закриття справи Довгого: Луценко обурився і відкрив нове провадження

Сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає неприйнятним рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи народного депутата Олеся Довгого. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook. «Рішення процесуального керівника у кримінальному провадженні про його закриття на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК –



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Народний депутат Олесь Довгий

Сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає неприйнятним рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи народного депутата Олеся Довгого. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

«Рішення процесуального керівника у кримінальному провадженні про його закриття на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК – «у зв’язку з неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання» викликає і подив і обурення», - написав Луценко.

Він стверджує, що, по-перше, докази у справі є. «Їх чула вся країна і на їх основі ВР зняла недоторканність з депутата», - зазначив генпрокурор.

«По-друге, якщо САП хотіла зібрати більше доказів, то за 5 місяців це мало бути зроблено», - додав він.

«Відтак, 1438 га землі незаконно вкрали, але САП не може довести - хто. Тому сьогодні прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ст. 191 ККУ) під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі на острові Жуків через так звані кооперативи. Строк давності по цій статті КК - 15 років», - повідомив Луценко.





Як повідомлялося, в постанові САП, датованій 22 грудня 2017 року, йдеться про те, що кримінальне провадження щодо народного депутата Олеся Довгого закрито через те, що НАБУ і САП вичерпали можливості доказової бази, щоб установити провину нардепа.