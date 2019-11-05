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    Голова МЗС Литви назвав Росію «найбільшою перешкодою» для миру в Україні

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    Лінас Лінкявічюс назвав Росію &laquo;найбільшою перешкодою&raquo; для миру в Україні - Голова МЗС Литви назвав Росію «найбільшою перешкодою» для миру в Україні
    Лінас Лінкявічюс назвав Росію «найбільшою перешкодою» для миру в Україні

    Росія позиціонує себе як нейтральна сторона, у той час, як є активною учасницею конфлікту, зазначив Лінкявічюс

    Росія є «найбільшою перешкодою» для миру в Україні.

    Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв’ю «Настоящему времени» (спільний проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки).

    «Ймовірно, найбільша перешкода в цьому [мирному] процесі – це те, що Росія позиціонує себе як нейтральна сторона, у той час, як є активною учасницею конфлікту, хоча офіційно їх не розглядають таким чином», – сказав Лінкявічюс у Празі.

    За словами міністра, Москва говорить бойовикам на Донбасі, що «вам потрібно досягти угоди, і ми допоможемо», хоча насправді все відбувається «з точністю до навпаки».

    Він додав, що відчуває «щирі наміри» президента України Володимира Зеленського.

    «Ці нормандські переговори й пошук компромісу на вустах у всіх. Я розумію, що дуже складно все це зробити, але я відчуваю щирі наміри президента вирішити цю проблему. Складно сказати, наскільки успішним він буде», – заявив Лінкявічюс.

    29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже є попередня дата саміту лідерів «нормандського формату», і висловив сподівання, що такий саміт відбудеться «до кінця наступного місяця».

    Джерело: Радіо Свобода

    МЗС Росія міністр саміт Вадим Пристайко
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