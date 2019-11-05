Зеленський поставив завдання у сфері охорони здоров’я, соцполітики, освіти та культури



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Зеленський доручив Міністерству охорони здоров’я до 31 січня 2020 року удосконалити роботу системи екстреної медицини

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання до кінця 2019 року запровадити сервіс призначення пенсій та отримання довідок за допомогою мобільного додатка.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та Кабінетом Міністрів, що відбулася в Офісі Президента, Глава держави наголосив, що міністр соціальної політики Юлія Соколовська має забезпечити запровадження сервісу призначення пенсій та отримання довідок за допомогою спеціального мобільного додатка до кінця року, а також запровадити механізм призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи.

Також Володимир Зеленський доручив Міністерству охорони здоров’я до 31 січня 2020 року удосконалити роботу системи екстреної медицини та до лютого забезпечити створення й функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

Крім того, голова держави поставив завдання міністру освіти і науки Ганні Новосад, щоб до кінця року були сформовані законодавчі основі для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами та забезпечений повноцінний запуск роботи Національного фонду досліджень.

Зеленський вважає за необхідне, щоб Міністерство культури, молоді та спорту до кінця року розробило законопроект щодо інформаційного простору України.