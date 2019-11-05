Зеленський доручив Міноборони створити військову поліцію



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Володимир Зеленський вважає за необхідне створити Військову поліцію

Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня повинен впровадити нову об'єднану систему керівництва

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони створити Військову поліцію. Крім того, глава держави вважає за необхідне до кінця року розробити концепцію об'єднаного реєстру ветеранів.

Про це Зеленський заявив під час зустрічі з Кабінетом міністрів та керівництвом Верховної Ради, повідомляє пресслужба глави держави.

«Зокрема, міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня повинен впровадити нову об'єднану систему керівництва і управління силами оборони, яка буде відповідати стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створений сучасний ефективний правоохоронний орган — Військова поліція», — йдеться у повідомленні.

Президент вважає за необхідне, щоб до кінця року Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України створило концепцію об'єднаного реєстру ветеранів та розробило проект технічного завдання платформи «Е-ветеран».

Також зазначається, що Зеленський поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв.