Голова МЗС прокоментував «антибандерівський закон»

Поляки продовжують перекручувати історію

Міністр закордонних справ Павло Клімкін України заявив, що наша країна не сприймає мови заборон і обмежень, але готова до об’єктивного діалогу з Польщею. Про це він повідомив на свій сторінці у соцмережі Twitter. Саме так міністр відреагував на схвалений польським Сенатом закон про Інститут національної пам’яті, який передбачає



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Поляки продовжують перекручувати історію

Міністр закордонних справ Павло Клімкін України заявив, що наша країна не сприймає мови заборон і обмежень, але готова до об’єктивного діалогу з Польщею. Про це він повідомив на свій сторінці у соцмережі Twitter.

Саме так міністр відреагував на схвалений польським Сенатом закон про Інститут національної пам’яті, який передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

«Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо історичної правди, а побудову історичної міфології», - написав він.

Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо істор правди,а побудову істор міфології.Введення в юрид площину терміну «злочини українських націоналістів» посилює однобічні стереотипи&провокує реакцію у відповідь.Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 лютого 2018 р.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що стурбований ухваленим у Польщі законопроектом, який передбачає заборону «бандерівської ідеології», і наголосив, що він не відповідає принципам стратегічного партнерства між країнами.

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія».

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.