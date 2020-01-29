Голова партії «Слуга народу» розповів, чи досі співає у дуеті «Два Саші»
Олександр Корнієнко вже не співає у музичному дуеті «Два Саші»
Корнієнко підтвердив, що раніше був учасником дуету і співавПерший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що вже не співає у музичному дуеті «Два Саші».
Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.
Так, ведуча спитала політика, чи досі він співає у дуеті «Два Саші» і чи можна десь побачити його виступ, на що він відповів коротке «Ні».
«Зараз – ні, тобто ніде (не можна побачити. – Ред.)», - говорить Корнієнко.
При цьому нардеп підтвердив, що раніше був учасником дуету і співав.
«Співав, так», - зауважив він.
«Два Саші» - музичний дует, у який входить Олександр Корнієнко та його колега, який був № 133 у списку «Слуги народу», Олександр Савченко.