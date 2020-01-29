Голова партії «Слуга народу» розповів, чи досі співає у дуеті «Два Саші»



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Олександр Корнієнко вже не співає у музичному дуеті «Два Саші»

Корнієнко підтвердив, що раніше був учасником дуету і співав

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що вже не співає у музичному дуеті «Два Саші».

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.

Так, ведуча спитала політика, чи досі він співає у дуеті «Два Саші» і чи можна десь побачити його виступ, на що він відповів коротке «Ні».

«Зараз – ні, тобто ніде (не можна побачити. – Ред.)», - говорить Корнієнко.

При цьому нардеп підтвердив, що раніше був учасником дуету і співав.

«Співав, так», - зауважив він.

«Два Саші» - музичний дует, у який входить Олександр Корнієнко та його колега, який був № 133 у списку «Слуги народу», Олександр Савченко.