  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Голова партії «Слуга народу» розповів, чи досі співає у дуеті «Два Саші»

    • Розсилка
    Олександр Корнієнко вже не співає у музичному дуеті &laquo;Два Саші&raquo; - Голова партії «Слуга народу» розповів, чи досі співає у дуеті «Два Саші»
    Олександр Корнієнко вже не співає у музичному дуеті «Два Саші»

    Корнієнко підтвердив, що раніше був учасником дуету і співав

    Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що вже не співає у музичному дуеті «Два Саші».

    Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.

    Так, ведуча спитала політика, чи досі він співає у дуеті «Два Саші» і чи можна десь побачити його виступ, на що він відповів коротке «Ні».

    «Зараз – ні, тобто ніде (не можна побачити. – Ред.)», - говорить Корнієнко.

    При цьому нардеп підтвердив, що раніше був учасником дуету і співав.

    «Співав, так», - зауважив він.

    «Два Саші» - музичний дует, у який входить Олександр Корнієнко та його колега, який був № 133 у списку «Слуги народу», Олександр Савченко.

    партії політика партія Слуга народу Олександр Корнієнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ