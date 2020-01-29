Гетманцева здивувала критика його закону про податок на YouTube, Google і Facebook



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Данило Гетманцев зазначив, що не очікував такого валу критики

За словами депутата, ініціатива «несподівано спровокувала вал критики»

Для нардепа від фракції «Слуга народу», голови фінкомітету ВР Данила Гетманцева стала несподіваною критика його законопроекту про оподаткування транснаціональних корпорацій, які надають електронні сервіси в Україні. Про це він повідомив у Facebook.

«Чесно, не можу пояснити чому рекламні та інформаційні послуги, надані резидентами всередині країни, повинні обкладатися ПДВ, а послуги, що надаються світовими гігантами у нас в країні, – ні? У чому сенс пільгувати послуги нерезидентів?», – написав Гетманцев.

Також він не розуміє, чому бюджет «воюючої країни» повинен відмовлятися від додаткових надходжень від оподаткування сервісів, які не є товарами першої необхідності.

«Чому ми повинні відмовлятися від механізму, що успішно діє у Білорусі, Туреччині, Швейцарії, ОАЕ та інших країнах, і який, до речі, добровільно виконується самими компаніями-платниками?» – зазначив він.

Депутат підкреслив, що вже зараз міжнародні корпорації повинні платити ПДВ з об'єкта. Причиною цього він назвав відсутність простого доступного механізму, який пропонує ввести законопроект.

«І, можливо, я здивую «вангующих» підвищення цін на платні електронні сервіси нерезидентів, але теорія перекладання податку давно встановила, що непрямий, як, до речі, і прямий податок, перекладається з споживача на продавця, і назад, залежно не від виду податку, а виключно від цінової кон'юктури», – написав Гетманцев.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект №2634 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування податком на додану вартість електронних послуг, що постачаються нерезидентами фізичним особам, місце постачання яких розташоване на митній території України, обкладаються податком електронні сервіси YouTube, Google, Facebook і інші.