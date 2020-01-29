У «Слузі народу» розповіли, хто може стояти за скандальними Telegram-каналами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко

У «Слузі народу» намагалися «по приколу» шукати, хто веде провокативні Telegram-канали

Перший заступник голови фракції «Слуга народу», голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, хто можливо стоїть за скандальними Telegram-каналами.

Про це він сказав в ефірі програми на телеканалі ZIK.

Нардеп повідомив, чи можливо, що частину критично налаштованих Telegram-каналів ведуть невдоволені нардепи від «Слуги народу».

«Можливо, це ж анонімні Telegram-канали, ми не можемо бути впевнені на 100%. У нас є така популярна гіпотеза, що це веде, наприклад, Олександр Дубінський – «Темний лицар». А я одного разу подивився – я підписаний на це все. Дивлюся, там просто іде потік повідомлень, штук 20 за годину… А от поряд він стоїть зі мною на фракції, він веде дискусію і в нього нема у руках телефону. Тобто казати, що це особисто ведуть депутати, це, щонайменше, непрофесійно. І інші депутати з цієї ж групи сидять і дискутують. Вони всі дискутують на фракції, а там іде потік повідомлень… Я думаю, що є якась мережа інформаторів із середини, можливо, фракції, і не тільки фракції, а із середини Ради, бо, крім депутатів, є ще багато технічних співробітників, там секретаріати фракцій, секретаріати комітетів», - зазначив Корнієнко.

Також він розповів, що намагалися «по приколу» шукали, хто веде ці групи.

«Ми спочатку, коли «Темний лицар» був на старті своєї кар'єри, я про це казав уже, на напівжартома казали Дубінському, Бужанському: «Покажи телефон, чи це не ти?» Але це більше так, «по приколу». Якимись серйозними пошуками ми не займалися, бо швидко зрозуміли мету цього. Коли на канал підписано 300 людей, це депутати, це одна мета, це дійсно, може бути спрямовано на справедливість всередині фракції або на якусь міжфракційну комунікацію… А якщо підписано 50 тис. людей, то це вже медіа», - додав голова партії.

Нагадаємо, 31 жовтня невідомий пранкер у телеграм-каналі «Джокер» почав публікувати скриншоти свого листування від імені генпрокурора з нардепами фракції «Слуга народу» Миколою Тищенком і Михайлом Радуцьким. Зокрема у листуванні з Радуцьким йшлося про додаткові виплати депутатам фракції.

Пізніше Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що є кримінальне провадження, яке дослідить законність різних записів і так званих зливів у соціальні мережі.