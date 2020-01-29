Комітет виборців показав, як нардепи відвідували парламент у січні



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У січні 2020 року народні депутати продемонстрували досить високі показники присутності на засіданнях Ради Фото: iportal.rada.gov.ua

У січні було проведено шість пленарних засідань Верховної Ради

Найвищі показники відвідуваності пленарних засідань Верховної Ради в січні показали фракції «Європейська солідарність» та «Слуга народу».

Таку інформацію за даними електронної реєстрації народних депутатів оприлюднив Комітет виборців України.

«Серед фракцій та груп Верховної Ради найвищі показники відвідуваності у «Європейської солідарності» та «Слуги народу». В середньому на пленарних засіданнях Ради в січні були присутні 80% депутатів «ЄС» та 79% депутатів «Слуги народу». Дещо нижчі показники присутності в групи «Довіра», 74% депутатів якої були зареєстровані на засіданнях Ради. В середньому відвідували засідання Ради 72% депутатів ВО «Батьківщина» та 71% депутатів «Голосу», - йдеться у повідомленні.

За інформацією КВУ, найнижчий результат у фракції «Опозиційна платформа - За життя» (у середньому на засіданнях у січні були присутні 67% депутатів фракції) та групи «За майбутнє» (59% депутатів).

«За даними КВУ у січні народні депутати продемонстрували досить високі показники присутності на засіданнях Ради. Так, відразу 359 народних депутатів відвідали всі шість пленарних засідань Верховної Ради у січні. Для порівняння: у грудні 2019 р. всі засідання Ради за місяць відвідали лише 240 депутатів, у листопаді 2019 р. – 299», - повідомляє Комітет виборців.