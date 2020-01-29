Комітет виборців показав, як нардепи відвідували парламент у січні
У січні було проведено шість пленарних засідань Верховної Ради
Найвищі показники відвідуваності пленарних засідань Верховної Ради в січні показали фракції «Європейська солідарність» та «Слуга народу».
Таку інформацію за даними електронної реєстрації народних депутатів оприлюднив Комітет виборців України.
«Серед фракцій та груп Верховної Ради найвищі показники відвідуваності у «Європейської солідарності» та «Слуги народу». В середньому на пленарних засіданнях Ради в січні були присутні 80% депутатів «ЄС» та 79% депутатів «Слуги народу». Дещо нижчі показники присутності в групи «Довіра», 74% депутатів якої були зареєстровані на засіданнях Ради. В середньому відвідували засідання Ради 72% депутатів ВО «Батьківщина» та 71% депутатів «Голосу», - йдеться у повідомленні.
За інформацією КВУ, найнижчий результат у фракції «Опозиційна платформа - За життя» (у середньому на засіданнях у січні були присутні 67% депутатів фракції) та групи «За майбутнє» (59% депутатів).