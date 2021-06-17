  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Голова «Укроборонпрому» прокоментував скандал із Миловановим: Нам потрібне дослідження, яке проводить КШЕ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Школа Милованова здійснює дуже серйозну роботу - Голова «Укроборонпрому» прокоментував скандал із Миловановим: Нам потрібне дослідження, яке проводить КШЕ
    Школа Милованова здійснює дуже серйозну роботу
    Фото з відкритих джерел

    КШЕ створює важливі напрямки економіки оборонно-промислового комплексу

    Очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв в інтерв’ю «Главкому» розповів про необхідність досліджень, які здійснює «Київська школа економіки» на чолі з Тимофієм Миловановим.

    «Для «Укроборонпрому» дуже важливим є усвідомлення перспективних зовнішніх ринків і взагалі аналіз глобального ринку озброєння і військової техніки… Таке дослідження необхідне в першу чергу для оборонно-промислового комплексу. На державному рівні має бути схвалено стратегію розвитку військово-технічного співробітництва України, тому я вдячний КШЕ за те, що таке дослідження буде проведено без витрат з боку «Спецтехноекспорту» і «Укроборонпрому»», підкреслив Юрій Гусєв.

    Говорячи про дослідження КШЕ, очільник «Укроборонпрому» наголосив, що КШЕ створює окремі напрямки економіки оборонно-промислового комплексу, аналізуючи і глобальні тренди, і глобальну кон’юнктуру ринку озброєння, і військової техніки з точки зору саме економіки.

    Він додав, що «Укроборонпром» співпрацює з КПІ ім. Сікорського в питаннях розвитку інженерів-конструкторів. «Я вдячний ректору КПІ Михайлу Згуровському за те, що ця праця є плідною для виховання нового покоління інженерів-конструкторів для підприємств «Укроборонпрому» і для оборонки в цілому. Так само, повторюсь, державі потрібна, на моє особисте переконання, стратегія розвитку військово-технічного співробітництва, яка б надавала відповіді на питання про перспективні ринки, про країни, які можуть стати партнерами у спільному виробництві новітніх видів озброєння і військової техніки», резюмував Юрій Гусєв.

    Додамо, що радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов очолив конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки.

    Читайте також інтерв'ю: Гендиректор «Укроборонпрому» – про майбутню ліквідацію концерну і стандарти НАТО
    Теги: школа Тимофій Милованов Юрій Гусєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голова «Укроборонпрому» прокоментував скандал із Миловановим: Нам потрібне дослідження, яке проводить КШЕ