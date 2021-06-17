Голова «Укроборонпрому» прокоментував скандал із Миловановим: Нам потрібне дослідження, яке проводить КШЕ

КШЕ створює важливі напрямки економіки оборонно-промислового комплексу

Очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв в інтерв’ю «Главкому» розповів про необхідність досліджень, які здійснює «Київська школа економіки» на чолі з Тимофієм Миловановим.

«Для «Укроборонпрому» дуже важливим є усвідомлення перспективних зовнішніх ринків і взагалі аналіз глобального ринку озброєння і військової техніки… Таке дослідження необхідне в першу чергу для оборонно-промислового комплексу. На державному рівні має бути схвалено стратегію розвитку військово-технічного співробітництва України, тому я вдячний КШЕ за те, що таке дослідження буде проведено без витрат з боку «Спецтехноекспорту» і «Укроборонпрому»», – підкреслив Юрій Гусєв.

Говорячи про дослідження КШЕ, очільник «Укроборонпрому» наголосив, що КШЕ створює окремі напрямки економіки оборонно-промислового комплексу, аналізуючи і глобальні тренди, і глобальну кон’юнктуру ринку озброєння, і військової техніки з точки зору саме економіки.

Він додав, що «Укроборонпром» співпрацює з КПІ ім. Сікорського в питаннях розвитку інженерів-конструкторів. «Я вдячний ректору КПІ Михайлу Згуровському за те, що ця праця є плідною для виховання нового покоління інженерів-конструкторів для підприємств «Укроборонпрому» і для оборонки в цілому. Так само, повторюсь, державі потрібна, на моє особисте переконання, стратегія розвитку військово-технічного співробітництва, яка б надавала відповіді на питання про перспективні ринки, про країни, які можуть стати партнерами у спільному виробництві новітніх видів озброєння і військової техніки», – резюмував Юрій Гусєв.

Додамо, що радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов очолив конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки.