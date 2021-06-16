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    Юрій Гусєв назвав термін завершення реформи «Укроборонпрому»

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    Гусєв оптимістично оцінює майбутнє&nbsp;&laquo;Укроборонпому&raquo; - Юрій Гусєв назвав термін завершення реформи «Укроборонпрому»
    Гусєв оптимістично оцінює майбутнє «Укроборонпому»
    Фото з відкритих джерел

    Команда «Укроборонпрому» за підтримки глави держави робить усе можливе, аби реформа концерну була завершена цього року

    Очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв в інтерв’ю «Главкому» розповів про законопроєкт №3822, який є ключовим у системі реформування «Укроборонпрому» та уточнив, коли варто очікувати фінішу реформ концерну.

    «На засіданні профільного комітету внесені відповідні правки до фінального тексту законопроєкту. Там виписані спеціальні процедури по трансформації концерну. Якщо говорити про те, яким чином відбувалась корпоратизація, наприклад, «Укрзалізниці», там теж були спеціальні процедури. Чи потрібні спеціальні процедури для «оборонки»? Звичайно, перш за все, для того, аби захистити її активи від незаконного відчуження. На жаль, я був призначений на посаду генерального директора «Укроборонпрому», коли накопичені борги на його підприємствах складали суму понад 14 млрд грн. Я подав заяви до Офісу генпрокурора про те, що цілу низку підприємств було доведено до банкрутства. Правоохоронці мають дати відповідь на питання про те, хто винний в цьому», наголосив Юрій Гусєв.

    Він акцентував увагу на тому, що «Укроборонпом» є дуже важливою сферою для країни, яка воює. «В законопроекті чітко прописані методи реформ. Зокрема про те, що, скажімо, всередині підприємств «Укроборонпрому» майно може передаватися, але відчуження має відбуватися виключно на прозорих механізмах», підкреслив гендиректор «Укроборонпрому».

    І додав, що команда «Укроборонпрому» за підтримки глави держави робить усе можливе, аби реформа концерну була завершена цього року.

    Додамо, що за 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн.

    На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном «Укроборонпром» Фонду держмайна на приватизацію, у різні періоди була зупинена виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері. Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.

    Читайте також інтерв'ю: Гендиректор «Укроборонпрому» – про майбутню ліквідацію концерну і стандарти НАТО
    Теги: реформа Укроборонпром Юрій Гусєв
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    Юрій Гусєв назвав термін завершення реформи «Укроборонпрому»