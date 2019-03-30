Голові Держрезерву вручили обвинувальний акт прямо в «Борисполі»



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Мосійчуку вручили обвинувачення у справі про переміщення зерна у 2017 році з ДО «Хлібна база №85», що під Харковом, на ДП «Златодар»

Голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку вручили обвинувальний акт безпосередньо після його прильоту з відпустки прямо в аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомив Мосійчук у Facebook.

Прокурори вручили Мосійчуку обвинувачення у справі про переміщення зерна у 2017 році з ДО «Хлібна база №85», що під Харковом, на ДП «Златодар» (м. Золотоноша Черкаської обл).

«Відразу по прильоту мене та всю мою сім’ю затримала Держприкордонслужба. Обшукали не тільки мої речі, а й всієї сім'ї, перевірили всі документи. Потім на «сцені» з'явився представник прокуратури разом з представником ДФС та двома понятими, які виявились безробітними громадянами. Порушивши усі можливі норми, вручили обвинувальний акт у справі переміщення зерна з харківської бази 85 на підприємство Златодар», — заявив Мосійчук.

Так, на його думку, акт вручено без офіційного виклику до прокуратури, що порушує діючі норми. Мосійчук зауважив, що попередньо його адвокат погодив з прокуратурою м. Києва, що він з’явиться в прокуратуру 1 квітня.

Він також додав, що приїхавши додому, виявив у себе на дверях прикріплений скотчем виклик у прокуратуру.

«Сьогоднішнє вручення обвинувального акту ніяк, окрім цирк-шоу, назвати не можу. Такий номер є черговим доказом того, що справа заангажована, а ставлення прокурора Києва до справи та особисто до мене упереджене», — наголошує Мосійчук.