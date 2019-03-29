Лідера «жовтих жилетів» у Франції оштрафували на €1,5 тисячі



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34-річного Еріка Друе засудили за організацію демонстрацій, які були заборонені

Прокуратура просила присудити активісту один місяць арешту умовно

У Парижі суд засудив одного з лідерів протестного руху «жовтих жилетів» Еріка Друе до штрафу у розмірі 1500 євро за організацію демонстрацій, на проведення яких влада наклала заборону.

Рішення ухвалене у п'ятницю, 29 березня, повідомляє DW.

«34-річного Еріка Друе засудили за організацію демонстрацій, які були заборонені. Кримінальний суд Парижа стягнув з нього півтори тисячі євро штрафу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прокуратура просила присудити Друе один місяць арешту умовно. Адвокат Друе заявив, що оскаржуватиме судове рішення.

Між тим французькі органи влади знову заборонили проведення акцій «жовтих жилетів» 30 березня, зокрема на Єлисейських полях у Парижі, щоби запобігти ескалації насильства. Протестувальники, однак, планують вийти вже на 20-ту поспіль протестну акцію.

Раніше повідомлялося, що у Франції ув’язнили майже тисячу учасників протестів «жовтих жителів».

Нагадаємо, у штаб-квартирі поліції Франції повідомили, що число затриманих учасників акцій протесту «жовтих жилетів» 23 березня склало 70 осіб. Правоохоронці на 19-й день мобілізації «жовтих жилетів» провели 6825 профілактичних перевірок

23 березня, учасники руху «жовтих жилетів» вийшли на антиурядові протести попри заборону французької поліції.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розкритикував нові акції руху «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі.

Влада заборонятиме акції протесту «жовтих жилетів» на Єлисейських полях у Парижі і в деяких інших районах міста після того, як там пройшли заворушення та сталися акти вандалізму.