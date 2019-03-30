Глава МВС України розповів, як правоохоронці працюватимуть у день виборів

Глава МВС України розповів, як правоохоронці працюватимуть у день виборівграфіка
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У всіх населених пунктах чергуватимуть групи швидкого реагування патрульної поліції
Біля кожної дільниці чергуватимуть два поліцейських та рятувальник
Безпеку голосування громадян України на виборах президента 31 березня забезпечуватимуть 135,4 тис. правоохоронців.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За словами Авакова, безпеку і правопорядок у виборчих комісіях (дільничних, окружних та ЦВК) будуть забезпечувати 78 тисяч поліцейських і рятувальників.
«Тобто, біля кожної виборчої дільниці буде постійно чергувати два співробітника поліції і один рятувальник» - уточнив міністр.
Він зазначив, що маршрути 3246 патрульних екіпажів з 11400 поліцейськими переорієнтовані так, щоб вони могли прибувати на виклик до виборчої дільниці максимально оперативно.
Крім того, повідомив глава МВС, для забезпечення фіксації та кваліфікації злочинів у всіх населених пунктах чергуватимуть групи швидкого реагування патрульної поліції. Для проведення слідчих дій сформовано 1127 слідчо-оперативних груп, що включають 4500 поліцейських.
«По всій країні чергуватимуть вибухотехнічнії підрозділи Нацполіціі - 147 груп (223 людини) і ДСНС - 71 група (339 фахівців), включаючи кінологів і чотириногих помічників, і 107 радіохімічних розрахунків (325 осіб)», - написав Аваков.
Міністр підкреслив, що 10600 рятувальників ДСНС забезпечать чергування 5084 пожежних та аварійно-рятувальних груп. На пожежних постах чергуватимуть 28,8 тисячі співробітників.
«Безпеку в пунктах пропуску додатково забезпечуватимуть 169 груп Держприкордонслужби - 1700 осіб. 326 груп, 1,3 тисячі прикордонників, додатково залучаються на посилене патрулювання прикордонних районів», - додав Аваков.
За його словами, оперативно вирішити проблеми з паспортами і реєстрацією, якщо це буде можливо в рамках закону, допоможуть 1,9 тисячі співробітників Державної міграційної служби по всій країні.
В режим оперативного чергування переводяться КОРД, ТОР і Авіаційна служба безпеки МВС. У резерв додатково заступлять на чергування 8213 бійців Нацгвардії і 3600 поліцейських.
При цьому глава МВС підкреслив, що громадяни, котрі помітили порушення виборчого законодавства або громадської безпеки, можуть звернутися за допомогою до будь-якого співробітника МВС. Він уточнив, що якщо протиправну дію скоєно у приміщенні виборчої дільниці, рішення про притягнення поліції приймає виборча комісія.
Координацію та взаємодію всіх служб і співробітників, задіяних у забезпеченні порядку і безпеки виборів, забезпечує Ситуаційний центр МВС, у якому цілодобово працює «гаряча лінія» +38044-254-97-56.
До слова, напередодні поліція повідомила про підкуп виборців «за кандидата П». У ГО «Солідарність» запевняють, що підкуп виборців було «інсценовано».
Також повідомлялося, що поліція відкрила 229 проваджень через порушення передвиборчої гонки.
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