Глава МВС України розповів, як правоохоронці працюватимуть у день виборів графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У всіх населених пунктах чергуватимуть групи швидкого реагування патрульної поліції Фото: Vdalo.info

Біля кожної дільниці чергуватимуть два поліцейських та рятувальник

Безпеку голосування громадян України на виборах президента 31 березня забезпечуватимуть 135,4 тис. правоохоронців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За словами Авакова, безпеку і правопорядок у виборчих комісіях (дільничних, окружних та ЦВК) будуть забезпечувати 78 тисяч поліцейських і рятувальників.

«Тобто, біля кожної виборчої дільниці буде постійно чергувати два співробітника поліції і один рятувальник» - уточнив міністр.

Він зазначив, що маршрути 3246 патрульних екіпажів з 11400 поліцейськими переорієнтовані так, щоб вони могли прибувати на виклик до виборчої дільниці максимально оперативно.

Крім того, повідомив глава МВС, для забезпечення фіксації та кваліфікації злочинів у всіх населених пунктах чергуватимуть групи швидкого реагування патрульної поліції. Для проведення слідчих дій сформовано 1127 слідчо-оперативних груп, що включають 4500 поліцейських.

Графіка клікабельна

«По всій країні чергуватимуть вибухотехнічнії підрозділи Нацполіціі - 147 груп (223 людини) і ДСНС - 71 група (339 фахівців), включаючи кінологів і чотириногих помічників, і 107 радіохімічних розрахунків (325 осіб)», - написав Аваков.

Міністр підкреслив, що 10600 рятувальників ДСНС забезпечать чергування 5084 пожежних та аварійно-рятувальних груп. На пожежних постах чергуватимуть 28,8 тисячі співробітників.

«Безпеку в пунктах пропуску додатково забезпечуватимуть 169 груп Держприкордонслужби - 1700 осіб. 326 груп, 1,3 тисячі прикордонників, додатково залучаються на посилене патрулювання прикордонних районів», - додав Аваков.

За його словами, оперативно вирішити проблеми з паспортами і реєстрацією, якщо це буде можливо в рамках закону, допоможуть 1,9 тисячі співробітників Державної міграційної служби по всій країні.

В режим оперативного чергування переводяться КОРД, ТОР і Авіаційна служба безпеки МВС. У резерв додатково заступлять на чергування 8213 бійців Нацгвардії і 3600 поліцейських.

При цьому глава МВС підкреслив, що громадяни, котрі помітили порушення виборчого законодавства або громадської безпеки, можуть звернутися за допомогою до будь-якого співробітника МВС. Він уточнив, що якщо протиправну дію скоєно у приміщенні виборчої дільниці, рішення про притягнення поліції приймає виборча комісія.

Координацію та взаємодію всіх служб і співробітників, задіяних у забезпеченні порядку і безпеки виборів, забезпечує Ситуаційний центр МВС, у якому цілодобово працює «гаряча лінія» +38044-254-97-56.

До слова, напередодні поліція повідомила про підкуп виборців «за кандидата П». У ГО «Солідарність» запевняють, що підкуп виборців було «інсценовано».

Також повідомлялося, що поліція відкрила 229 проваджень через порушення передвиборчої гонки.