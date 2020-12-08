Голові Фонду держмайна у день народження намагалися «подарувати» $100 тисяч

«Сьогодні, прямісінько у мій День народження, один дуже хитрий пан вирішив зробити мені «подарунок»: $100 тисяч»

Екс-чиновник АТ «Миколаївобленерго», 70% акцій якого належить державі, намагався підкупити голову Фонду державного майна України (ФДМ), повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці в Facebook.

Про пропозицію хабара у соцмережі також повідомив голова Фонду Дмитро Сенниченко, у якого до всього іншого сьогодні ще й день народження.

«Сьогодні, прямісінько у мій День народження, один дуже хитрий пан вирішив зробити мені «подарунок»: сто тисяч доларів за працевлаштування на посаду керівника АТ «Миколаївобленерго». Нічогенький такий подарунок, правда ж? Але і це ще не все. Аби я довго над пропозицією не розмірковував і докорами сумління не мучився, пан пообіцяв щомісячну ренту в 200 тисяч доларів, - написав Сенниченко.

У САП додали, що половину суми чоловік обіцяв сплатити відразу, а решту коштів - після того, як буде затверджений на посаді.

У відомстві підтвердили, що колишній чиновник обіцяв голові ФДМ щомісяця давати 200 тисяч доларів неправомірної вигоди, як частину тіньового прибутку, що він мав намір отримувати, зайнявши нову посаду.

Екс-чиновника викрили у вівторок, 8 грудня, під час передачі першої частини хабара. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.