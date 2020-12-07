Ексголова НКРЕКП потролив Лещенка через «хабар» Гройсмана: квартира на «Золотих воротах» теж куплена «зі знижкою»

Вовк нагадав, що Лещенко придбав нерухомість у центрі Києва з великою знижкою, але цей факт чомусь не зацікавив НАБУ

Колишній очільник НКРЕКП Дмитро Вовк у Facebook потролив відомого «антикорупціонера», нині члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка, який включився у поширення інформації про «хабар Гройсмана».

Вовк нагадав, що Лещенко придбав нерухомість у центрі Києва з великою знижкою, але цей факт чомусь не зацікавив НАБУ.



«Не розумію, чому Лещенко, медіа-дивізіон НАБУ та мережа Коломойського розповсюджує «чистосердечні» свідчення з СІЗО пана Микитася щодо начебто надання неправомірної вигоди для екс-прем’єра Гройсмана через знижку при купівлі нерухомості. Вже доконаний факт на прикладі нерухомості самого Лещенко – прийнятна для НАБУ «ринкова» ціна квартири у введеному в експлуатацію клубному будинку лише на 12 квартир біля Золотих Воріт становить $1500 за квадратний метр», – іронізує Вовк.



«Як тоді в НАБУ виникають фантазії про «ринкову ціну» $3000 за квадратний метр для менш престижного району міста, менш престижного будинку, не введенного в експлуатацію на час угоди, та оптової купівлі (>2000 квадратних метрів)»,– зауважує Дмитро Вовк.



«Якщо врахувати всі фактори, то щойно звільнений з СІЗО номінант на премію Дарвіна має ще доплатити Володимиру Борисовичу! Але відчуваю, що подвійні стандарти пристосуванців в антикорупційному футлярі знову візьмуть гору», – резюмує Вовк.



Як відомо, навколо Володимира Гройсмана днями розгорівся скандал. Журналіст-розслідувач Влад Сидоренко заявив, що скандальний забудовник Микитась засвідчив дачу хабаря Гройсману у вигляді нерухомості у житловому комплексі «Аристократи».



Речник Гройсмана заперечив причетність екс-прем’єра до скандальної справи «Укрбуду».



Натомість журналіст Влад Сидоренко побував в офісі, який знаходиться у комплексі «Аристократ», і опублікував звідти відео. Охоронці офісу підтвердили, що Володимир Гройсман дійсно працює у цьому приміщенні.



Редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов також повідомив, що НАБУ після свідчень забудовника Максима Микитася. ЗМІ також оприлюднили ухвалу ВАКС, в якій, зокрема, зазначено, що експрем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав хабар на суму понад 75 мільйонів гривень.