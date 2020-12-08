Зеленський може на прикладі Гройсмана показати боротьбу з топ-корупцією – екссекретар РНБО

Олександр Данилюк каже, що в Україні раніше не було подібних історій з політиками високго рангу з часу формування антикорупційної інфраструктури

На прикладі Гройсмана Зеленський може показати, що він бореться із топ-корупцією. Таку думку в коментарі виданню «Україна молода» висловив Олександр Данилюк – колишній міністр фінансів в уряді Володимира Гройсмана та екссекретар РНБО.

Коментуючи інформацію про те, що Володимир Гройсман фігурує у справі про хабар на 75 мільйонів гривень, Данилюк зазначив: «коли Зеленський говорить про топ-корупцію, то звичайно для нього це гарний приклад показати нарешті успішність боротьби з корупцією. У нас ніколи в історії з прем’єрами, взагалі з політиками такого рангу не було нічого. Це якщо брати з часу формування антикорупційної інфраструктури».

Як відомо, Олександр Данилюк під час роботи в уряді Гройсмана мав публічний конфлікт з прем’єром через кадрові призначення, зокрема у Державній фіскальній службі. «Дійсно в мене були непорозуміння з Гройсманом з цього приводу. Я про це говорив у свій час, але нині, у цьому контексті (скандал з «Укрбудом» - ред.) нехай НАБУ доводить. Думаю, зараз не час кидатися звинуваченнями. НАБУ має довести його вину зараз – от і все. Для цього є антикорупційні органи», – зазначає Данилюк.



Як відомо, днями в мережу злили ухвалу Вищого антикорупційного суду зі справи екснардепа-забудовника Максима Микитася з якої випливає, що за версією слідства НАБУ, в часи прем’єрства (грудень 2017 року) Володимир Гройсман отримував через посередників хабар за призначення Олександра Лятамбора президентом державної корпорації «Укрбуд».



Речник Гройсмана Василь Рябчук заявив, що ця інформація – «абсолютна брехня», а експрем’єр «не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь».



Журналіст Владислав Сидоренко, який оприлюднив інформацію про хабар Гройсману, побував в офісі у житловому комплексі «Аристократ», охоронці якого підтвердили, що там знаходиться офіс експрем’єра.



У пресслужбі Національного антикорупційного бюро у відповідь на запит видання «Главком» не стали спростовувати інформацію про те, що у справі скандального забудовника Максима Микитася фігурує прізвище колишнього голови уряду Володимира Гройсмана, а також факт обшуків у ЖК «Аристократ», де розташований офіс Гройсмана.



«Запитувана інформація становить таємницю досудового розслідування, і, відповідно до ст.222 КПК України, не може бути розголошена», – йдеться у відповіді НАБУ.



Редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов раніше повідомив, що НАБУ після свідчень забудовника Максима Микитася провело обшуки у структурах Гройсмана. ЗМІ також оприлюднили ухвалу ВАКС, в якій, зокрема, зазначено, що експрем'єр-міністр Володимир Гройсман отримав хабар на суму понад 75 мільйонів гривень.