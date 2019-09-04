Головного лісника Житомирщини звільнили після заяви Зеленського, що той «не корисний державі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курінський подякував всім «за підтримку і критику»

Державне агентство лісових ресурсів України звільнило Курінського своїм указом від 30 серпня

Керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, якого раніше президент Володимир Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням, звільнили з посади.

Про це Курінський написав у Facebook, опублікувавши наказ Державного агентства лісових ресурсів України від 30 серпня про своє звільнення.

«Знаючи і усвідомлюючи всі проблеми лісової галузі, які накопичувалися всі ці роки, спільно нам щось вдалося зробити, а щось - ні. Історія розсудить...» - зазначив він.

«Сталося, що сталося... Лісівники і громадяни, які щиро і свідомо цікавляться лісовою галуззю і лісом, зможуть «відділити зерно від полови»... Всім вдячний за підтримку і критику!» - додав Курінський.

Раніше повідомлялося, що Курінський написав заяву про звільнення на вимогу президента України Володимира Зеленського.