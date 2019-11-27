Гончарук: оголошено міжнародний тендер на будівництво мосту у Запоріжжі



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Після визначення переможця розпочнеться будівництво першої черги об’єкту, яку планується повністю завершити за декілька років

За словами Гончарука, міст має розв'язати гостру транспортну проблему у Запоріжжі, що накопичувалася у місті роками

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук повідомив про оголошення тендеру на визначення підрядної організації для будівництва мосту через Дніпро у Запоріжжі та наголосив, що будівництво самого мосту може стартувати вже на початку наступного року.

«Три тижні тому був у Запоріжжі, де поставив завдання підготувати та оголосити тендер на добудову всім відомого мосту. Так от, щойно тендер оголосили. А вже на початку наступного року почнемо будівництво», - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці прем'єра.

За словами Гончарука, міст має розв'язати гостру транспортну проблему у Запоріжжі, що накопичувалася у місті роками.

Після визначення переможця розпочнеться будівництво першої черги об’єкту, яку планується повністю завершити за декілька років.

«Першу частину об‘єкту Укравтодор має завершити вже за два роки! Туди входить будівництво 21 штучної споруди, в тому числі двох мостів через Дніпро із виїздами на Прибережну магістраль та проспект Соборний. Ця частина будівництва відкриє проїзд з Правобережної частини міста через Дніпро та острова Хортиця по трьох смугах руху з виїздом на Прибережну магістраль та вул. Тюленіна. Це вже суттєво розвантажить рух в місті!», - наголосив він.

Гончарук переконаний, що міжнародний тендер — це можливість провести його прозоро та ефективно.