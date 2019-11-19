Прем'єр Гончарук: подолання корупції в автодорі та масштабний ремонт доріг - наш пріоритет



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Прем'єр Олексій Гончарук офіційно представив нового очільника «Укравтодору» Олександра Кубракова

Олексій Гончарук розповів про першочергові завдання нового керівника «Укравтодору»

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав першочергові задачі на наступний рік - це боротьба з корупцією і масштабне оновлення дорожнього покриття у країні. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, представляючи нового очільника «Укравтодору» Олександра Кубракова.

«На наступний рік у нас дуже амбітні плани по будівництву доріг, тому нам у команді потрібна чесна та професійна людина в керівництві Укравтодору. У чесності та патріотичності Олександра - не сумніваюсь. Навесні 2020 року плануємо масштабний ремонт доріг. Я переконаний, що за короткий термін автошляхи України відповідатимуть європейським стандартам», - заявив прем'єр.

Він також назвав пріоритетним завданням завершення одного з «довгостроїв» - Запорізського моста, який почали будувати ще у 2004 році.

«Наступного року люди мають побачити, що дороги - це один з пріоритетів нашої команди. Першочергові завдання Олександра (Кубракова - ред.) на новій посаді: оголосити міжнародний тендер на добудову запорізького мосту. Цей міст - наш спільний проект, який ми маємо завершити протягом 2-3 років. Підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік. Залучати інвестиції та посилювати роботу з МФО», - зазначив Гончарук.

Окремим напрямом роботи голова Уряду виділив боротьбу з корупцією в Укравтодорі. На думку прем’єра, для цього необхідно повністю оновити керівній склад служб автомобільних доріг в областях, а також керівництво ДАК «Автомобільні дороги України» та створити прозорі процедури закупок.

«Дороги – наш пріоритет!», - підсумував прем'єр-міністр.

Як повідомлялось, Олександра Кубракова було визначено переможцем конкурсу на посаду голови Укравтодору.

Нагадаємо, 24 вересня на той час керівник Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») поляк Славомір Новак подав прем'єрміністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку із закінченням своєї трирічної каденції.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави Державного агентства автомобільних доріг України було призначено Олега Федоренка

Згодом Кабінет міністрів України оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг.



