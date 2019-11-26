Тендер нишком: Інтерсіті не пустила акредитованих журналістів на тендер



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Під час тендеру мав відбутись вибір єдиного постачальника на послуги кейтерингу, медіаконтенту і пошти на 2020 рік

Черговий тендер проходить за закритими дверима - ЗМІ

Знімальна група «5 каналу» вирішила відвідати засідання філії української залізничної швидкісної компанії (ФЗШК) «Інтерсіті», де мав відбутись вибір єдиного постачальника на послуги кейтерингу, медіаконтенту і пошти на 2020 рік.

Журналістам дозволили приїхати на захід і перед самим носом закрили двері до зали. Про це пише 5.ua.

Один із представників організаторів конкурсу, що вийшов до журналістів, не уточнивши своєї посади, запевнив, що причина відмови – невірно вказаний час у запиті на зйомку. Телевізійники запевняють, що година приїзду знімальної групи була попередньо погоджена з організаторами тендеру у телефонному режимі.

Як стало відомо, цього року Філія української залізничної швидкісної компанії «Інтерсіті» вперше крім традиційних опцій подала на конкурс ще кілька нових.

В одному лоті представники компанії неочікувано поєднали кейтеринг із послугами забезпечення медіаконтентом та експрес-доставку пошти. Експерти зауважують: іще до проведення першого етапу, відкриття конвертів, мав відбутися попередній відбір учасників, як того вимагає новий закон про концесію, ухвалений 20 жовтня 2019 року. Але цей етап в «Інтерсіті» оминули.

Зазначається, що до боротьби за право стати постачальником послуг харчування у 2020-му році допущено три компанії: «Вог Кафе», «Санфініті» та «Фуд Енд Беверидж». Але, за даними експертів ринку, два останніх заявника не мають відповідного досвіду щодо надання всіх заявлених послуг, а також не подали довідок про кількість працівників. За технічними ж вимогами – їх має бути не менше 150-ти осіб. Другий етап конкурсу був призначений на 25 листопада.

Тим часом, вітчизняний залізничний перевізник «Укрзалізниця» поступово запроваджує нові підходи для поліпшення сервісу. Так, протягом останніх років постачальника харчування на швидкісних маршрутах обирала виключно конкурсна комісія. Для участі в конкурсі охочі подавали заявку і мали запропонувати стандартний асортимент: гарячі напої, кондитерські вироби та снеки.