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    Гончарук похвалив нову тимчасову очільницю НАЗК

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    Тимчасова глава НАЗК Наталія Новак у пресцентрі &laquo;Главкома&raquo; - Гончарук похвалив нову тимчасову очільницю НАЗК
    Тимчасова глава НАЗК Наталія Новак у пресцентрі «Главкома»

    Гончарук впевнений, навіть протягом цих двох місяців Новак «продемонструє якісні результати на користь інтересів нашої з вами країни»

    Прем’єрміністр України Олексій Гончарук переконаний, що Наталія Новак, яку у неділю було призначено тимчасово виконувати обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції, підвищить ефективність антикорупційного органу.

    Про це Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

    Глава уряду зауважив, що Новак має звання заслуженого економіста України, а також значний досвід роботи у сфері права.

    «Впевнений, навіть протягом цих двох місяців пані Новак продемонструє якісні результати на користь інтересів нашої з вами країни та зможе суттєво підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу», - додав Гончарук.

    Як відомо, 20 жовтня  уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови НАЗК на Наталію Новак.

    корупція в Україні кадрові зміни політика НАЗК Наталія Новак уряд Олексій Гончарук
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