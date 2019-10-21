Гончарук похвалив нову тимчасову очільницю НАЗК



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Тимчасова глава НАЗК Наталія Новак у пресцентрі «Главкома»

Гончарук впевнений, навіть протягом цих двох місяців Новак «продемонструє якісні результати на користь інтересів нашої з вами країни»

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук переконаний, що Наталія Новак, яку у неділю було призначено тимчасово виконувати обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції, підвищить ефективність антикорупційного органу.

Про це Гончарук написав на своїй сторінці у Facebook.

Глава уряду зауважив, що Новак має звання заслуженого економіста України, а також значний досвід роботи у сфері права.

«Впевнений, навіть протягом цих двох місяців пані Новак продемонструє якісні результати на користь інтересів нашої з вами країни та зможе суттєво підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу», - додав Гончарук.

Як відомо, 20 жовтня уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови НАЗК на Наталію Новак.