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    Гончарук повідомив, коли Кабмін внесе у Раду проєкт бюджету-2020 до другого читання

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    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук - Гончарук повідомив, коли Кабмін внесе у Раду проєкт бюджету-2020 до другого читання
    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

    За словами прем’єра, уряд планує внести до Ради проєкт державного бюджету до другого читання з урахуванням нових макроекономічних показників до 2 листопада

    Кабінет Міністрів має намір внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік до другого читання з урахуванням нових макроекономічних показників до 2 листопада. Про це, виступаючи у Раді, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

    «Наше завдання зараз - зрозуміти реалістичну статтю доходів і до 2 листопада подати з урахуванням всього того, що ви сказали, нормальний, справжній документ, який ми зможемо дискутувати до другого читання», - зазначив він.

    Прем'єр додав, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства перебуває на завершальному етапі з підготовки нового макроекономічного прогнозу на 2020 рік, що дасть можливість детальніше розрахувати держбюджет-2020.

    Зазначимо, Гончарук прогнозує оприлюднення оновленого макропрогнозу Мінекономіки до кінця поточного місяця.

    Як повідомлялось, Верховна Рада прийняла законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні.

    Кабмін Верховна Рада бюджет Мінекономіки уряд Олексій Гончарук
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