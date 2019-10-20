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    Політика

    Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови НАЗК на Наталію Новак

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    <p>Уряд призначив Наталію Новак т. в. о. голови НАЗК</p> - Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови НАЗК на Наталію Новак

    Уряд призначив Наталію Новак т. в. о. голови НАЗК

    Фото: 112.ua

    Уряд на своєму засіданні ухвалив низку кадрових рішень

    Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання призначив Наталію Новак тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

    Про це йдеться на «Урядовому порталі».

    Новак народилася у 1955 році в Києві. Закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка та Міжрегіональну академію управління персоналом. Має три вищі освіти.

    До 1993 року працювала викладачем в освітніх закладах Києва. Згодом працювала на керівних посадах в установах міста Києва.

    Була депутатом Київської міської ради III, IV та V скликань. Зокрема, у V скликанні – заступником голови фракції «УДАР» Віталія Кличка.

    Восени 2012 року стала народним депутатом Верховної Ради VII за списком партії «УДАР».

    У 2014 році була обрана народним депутатом за партійним списком «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».

    Була кандидатом на виборах київського міського голови в 2015 році від партії «Громадянська позиція».

    Кабмін кадрові зміни НАЗК Наталія Новак
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