Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови НАЗК на Наталію Новак
Уряд призначив Наталію Новак т. в. о. голови НАЗК
Уряд на своєму засіданні ухвалив низку кадрових рішень
Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання призначив Наталію Новак тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Про це йдеться на «Урядовому порталі».
Новак народилася у 1955 році в Києві. Закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка та Міжрегіональну академію управління персоналом. Має три вищі освіти.
До 1993 року працювала викладачем в освітніх закладах Києва. Згодом працювала на керівних посадах в установах міста Києва.
Була депутатом Київської міської ради III, IV та V скликань. Зокрема, у V скликанні – заступником голови фракції «УДАР» Віталія Кличка.
Восени 2012 року стала народним депутатом Верховної Ради VII за списком партії «УДАР».
У 2014 році була обрана народним депутатом за партійним списком «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».
Була кандидатом на виборах київського міського голови в 2015 році від партії «Громадянська позиція».