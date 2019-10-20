Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови НАЗК на Наталію Новак



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Уряд призначив Наталію Новак т. в. о. голови НАЗК Фото: 112.ua

Уряд на своєму засіданні ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів під час свого сьогоднішнього засідання призначив Наталію Новак тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це йдеться на «Урядовому порталі».

Новак народилася у 1955 році в Києві. Закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка та Міжрегіональну академію управління персоналом. Має три вищі освіти.

До 1993 року працювала викладачем в освітніх закладах Києва. Згодом працювала на керівних посадах в установах міста Києва.

Була депутатом Київської міської ради III, IV та V скликань. Зокрема, у V скликанні – заступником голови фракції «УДАР» Віталія Кличка.

Восени 2012 року стала народним депутатом Верховної Ради VII за списком партії «УДАР».

У 2014 році була обрана народним депутатом за партійним списком «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».

Була кандидатом на виборах київського міського голови в 2015 році від партії «Громадянська позиція».