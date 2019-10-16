Відвідини ветеранської вечірки. Гончарук відхрестився від радикальних поглядів



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Олексій Гончарук на ветеранській вечірці

Прем'єр вважає скандал навколо його відвідування концерту для ветеранів бойових дій на Донбасі Vза участю групи «Сокира Перуна» таким, що розколює суспільство

Прем'єрміністр Олексій Гончарук вважає скандал навколо його відвідування благодійного концерту для ветеранів бойових дій на Донбасі Veterans strong party за участю групи «Сокира Перуна» таким, що розколює суспільство. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду в середу.

«Я вважаю, що існує багато людей, які використовують різні приводи для того, щоб розколоти українське суспільство. Вони можуть із будь-кого зробити фашиста, нациста і для цього їм не потрібно багато зусиль», - сказав прем'єр.

Зі слів Гончарука, він прийняв запрошення відвідати концерт від Спілки ветеранів із поваги до них.

Прем'єр запевнив, що не дотримується ніяких радикальних поглядів.

Зазначимо, що благодійний концерт проводився за підтримки «Руху ветеранів України» і патріотичного руху «Гідність нації». Усі зібрані кошти будуть передані на Головний київський військовий госпіталь.

Нагадаємо, 14 жовтня прем’єр міністр Олексій Гончарук разом із главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою відвідали благодійну ветеранську вечірку. На заході виступили групи «Сокира Перуна», «Кому вниз» та FRAM. На опублікованих відео видно, що Гончарук вийшов на сцену під час виступу групи «Сокира Перуна».

Після цього російські ЗМІ буквально забилися в «неонацистській» істериці. За повідомленнями ряду ЗМІ, групу «Сокира Перуна», на одному з концертів якої публіка нібито демонструвала нацистське вітання, відносять до скінхед-руху в Україні.