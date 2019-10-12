У Кабміні шукають «справжніх лідерів змін»



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За словами Олексія Гончарука, до 15 жовтня триває подання заявок на вакансії

Гончарук оголосив вільними в уряді сім вакансій

Прем’єр Олексій Гончарук закликає кандидатів подавати документи онлайн на сім посад в уряді.

Про це прем’єр сказав у відео, що оприлюднив на Facebook.

«Друзі, ми продовжуємо шукати справжніх лідерів змін! Наш уряд поставив амбітні цілі! Попереду багато роботи. А для досягнення цілей нам потрібна потужна команда в уряді технократів», - заявив Гончарук.

За словами посадовця, до 15 жовтня триває подання заявок на вакансії: голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, голови Державної служби експортного контролю, голови Державного агентства лісових ресурсів, голови Українського інституту національної пам’яті, голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті, голови Державного агентства інфраструктурних проектів, державного секретаря Міністерства культури, молоді та спорту.

Нагадаємо, уряд погодив призначення голів Одеської і Тернопільської ОДА.

Як повідомлялося, Кабмін готує два прогнози зростання економіки у 2020 році.