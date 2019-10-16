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    Гончарук анонсував ще одне засідання Кабміну на цьому тижніі

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    <span>Засідання Кабміну</span> - Гончарук анонсував ще одне засідання Кабміну на цьому тижніі
    Засідання Кабміну
    Фото: kmu.gov.ua

    Прем'єр звазначив, що сьогоднішнє засідання Кабміну «було не найпродуктивнішим»

    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував ще одне засідання Кабінету міністрів на цьому тижні.

    Гончарук пояснив, що зараз група українських міністрів знаходиться в США, тому сьогоднішнє засідання Кабміну «було не найпродуктивнішим».

    «Група наших міністрів знаходиться в США, ми продовжуємо консультації з МВФ, тому сьогоднішнє засідання Кабміну було не найпродуктивнішим. І ми плануємо на цьому тижні провести ще одне засідання. Дату та час повідомимо додатково», - заявив прем'єр.

    Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада 18 жовтня проведе першу годину запитань до уряду.

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