Гончарук анонсував ще одне засідання Кабміну на цьому тижніі



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Засідання Кабміну Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр звазначив, що сьогоднішнє засідання Кабміну «було не найпродуктивнішим»

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував ще одне засідання Кабінету міністрів на цьому тижні.

Гончарук пояснив, що зараз група українських міністрів знаходиться в США, тому сьогоднішнє засідання Кабміну «було не найпродуктивнішим».

«Група наших міністрів знаходиться в США, ми продовжуємо консультації з МВФ, тому сьогоднішнє засідання Кабміну було не найпродуктивнішим. І ми плануємо на цьому тижні провести ще одне засідання. Дату та час повідомимо додатково», - заявив прем'єр.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада 18 жовтня проведе першу годину запитань до уряду.