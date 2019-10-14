Гончарук напередодні Дня захисника відвідав ветеранську вечірку: відео



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Олексій Гончарук напередодні Дня захисника відвідав ветеранську вечірку Фото: Оксана Коляда / Facebook

На вечірці виступили групи «Сокира Перуна», «Кому вниз» та FRAM

Прем’єр міністр Олексій Гончарук разом із главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою відвідали благодійну ветеранську вечірку.

Про це повідомила Коляда на своїй Facebook-сторінці.

Благодійний концерт проводився за підтримки «Руху ветеранів України» і патріотичного руху «Гідність нації».

Вхідний квиток коштував 100 гривень, всі зібрані кошти будуть передані на Головний київський військовий госпіталь.

Коляда підкреслила, що це перший глава Уряду, який відвідав такого роду захід.

На заході виступили групи «Сокира Перуна», «Кому вниз» та FRAM.

На опублікованих відео видно, що Гончарук вийшов на сцену під час виступу групи «Сокира Перуна».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав учасників акцій до Дня захисника України не піддаватися на «провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення».

Військові частини ЗСУ переведено у посилену бойову готовність на період вихідних та святкових днів.

14 жовтня в Україні до Дня захисника заплановано близько 300 заходів. Зважаючи на це, правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі.