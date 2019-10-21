Місія МВФ приїде в Україну 4 листопада — Гончарук



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Українська делегація, перебуваючи в США, домовилася з представниками МВФ про новий візит в Україну

Прем'єр сподівається, що наприкінці 2019 року Україна матиме нову програму з МВФ

В Українському уряді очікують, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України на початку листопада 2019 року (близько 4 листопада).

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Наші міністри весь цей тиждень знаходилися у США і продовжували працювати з колегами з МВФ над новою трирічною програмою для України. Домовилися про те, що через 2 тижні (приблизно 3-4 листопада — ред.) колеги з МВФ приїдуть до України зі зворотним візитом», — повідомив Гончарук у своєму недільному відеозверненні.

За його словами, переговори з МВФ про нову програму тривають конструктивно. Гончарук зазначив, що сподівається, що за підсумками наступного візиту місії МВФ буде «досягнуто серйозного прогресу» і вже наприкінці 2019 року Україна матиме нову програму з МВФ.

Раніше повідомлялося, що МВФ готує для України нову програму на три роки.

Також міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла деталі переговорів з МВФ.

Нагадаємо, 15 жовтня українська делегація вирушила до США для переговорів із МВФ та іншими фінансовими організаціями.

Повідомлялося також, що в делегацію увійшли представники Нацбанку України.

У вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці.

Пізніше в Кабміні заявили, що очікують позитивного рішення МВФ за новою програмою.