Google вивозить своїх співробітників із Росії

Все більше відомих компанії виїжджають із Росії

Американська компанія Google почала вивозити працівників з московського офісу на тлі зростання напруження з владою. Яблуком розбрату став відеосервіс YouTube, передає Bloomberg.

Цьому рішенню компанії передували неодноразові попередження Google і YouTube від «Роскомнадзора» про можливе блокування YouTube у Росії. Причина – відеосервіс YouTube заблокував канал міністерства оборони РФ. У Google припускають, що все іде до блокування цілком усього YouTube в Росії.

Як повідомляє Bloomberg, представник Google від коментарів відмовився, але за словами поінформованого джерела в московському офісі Google працювало 244 людини, і компанія допомагає всім, хто хоче виїхати. За словами іншого джерела, Google також вивезла з України місцевий офіс компанії, в якому працювало близько 50 осіб.

Нагадаємо, США та їхні західні партнери мають намір у четвер, 24 березня, оголосити нові санкції проти Росії. Про це заявив радник американського президента Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, 21 березня глави МЗС країн Європейського Союзу на зустрічі обговорили різні ідеї санкцій проти Росії, проте цього тижня схвалення п’ятого санкційного пакета не очікується.

Раніше повідомлялося, що уряди країн ЄС мали розглянути питання про запровадження ембарго на російську нафту в рамках п'ятого пакету санкцій проти РФ.