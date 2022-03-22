У четвер США та партнери оголосять нові санкції проти Росії

США зі своїми союзниками також будуть ліквідовувати лазівки, які дають Росії змогу обходити запроваджені санкції

Сполучені Штати Америки та їхні західні партнери мають намір у четвер, 24 березня, оголосити нові санкції проти Росії. Про це заявив радник американського президента Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Йдеться про новий пакет санкцій», - сказав він на брифінгу, говорячи про майбутні контакти Байдена з союзниками в Європі.

При цьому Салліван зазначив, що адміністрація США та її союзники повинні працювати не лише над визначенням нових мішеней для санкцій проти РФ, а й над тим, щоб ліквідувати лазівки, які дають змогу обходити вже введені заходи.

Нагадаємо, 21 березня глави МЗС країн Європейського Союзу на зустрічі обговорили різні ідеї санкцій проти Росії, проте цього тижня схвалення п’ятого санкційного пакета не очікується.

Раніше повідомлялося, що уряди країн ЄС мали розглянути питання про запровадження ембарго на російську нафту в рамках п'ятого пакету санкцій проти РФ.