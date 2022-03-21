П’ятий пакет санкції ЄС проти Росії: коли чекати і що в нього ввійде

У пʼятий пакет санкцій ЄС не буде включено ембарго на російські нафту і газ

Глави МЗС країн Європейського Союзу на зустрічі в понеділок обговорили різні ідеї санкцій проти Росії, проте цього тижня схвалення п’ятого санкційного пакета не очікується. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Для ухвалення санкцій є особлива процедура. Я б не став чекати цього тижня на схвалення нового пакета», - сказав він на пресконференції в Брюсселі.

Відповідаючи на запитання про те, чи міністри обговорювали додаткові санкції у сфері енергетики, Боррель зазначив, що «відбувся обмін думками». Він нагадав, що загалом ЄС готовий і надалі чинити тиск на РФ через санкції у зв'язку з подіями в Україні.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що через неконструктивну позицію окремих держав у пʼятий пакет санкцій ЄС не буде включено ембарго на російські нафту і газ. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

«Пʼятий пакет дійсно готується, щоправда, є держави, які закликають не поспішати з його ухваленням. Ми активно з тими державами працюємо, пояснюємо, що це неприпустима позиція. Я переконаний, що пʼятий пакет буде», - зазначив Кулеба.

Глава української дипломатії додав, що пакет міститиме додатковий перелік осіб, які причетні до російської агресії, до вчинення воєнних злочинів, які будуть заведені під санкції, і він також передбачає певні економічні санкції.

«На жаль, мушу констатувати, що через неконструктивну, як кажуть у дипломатії, позицію окремих держав у цей пʼятий пакет не буде включено ембарго на російську нафту і газ, на її постачання на ринок Європейського Союзу, утім там будуть інші економічні речі, які зараз фіналізуються», - поінформував міністр.

Кулеба висловив переконання, що Київ обов’язково дотисне пʼятий пакет, а зрештою і газ із нафтою, «але це просто займе додатковий час».

Раніше повідомлялося, що уряди країн ЄС мали розглянути питання про запровадження ембарго на російську нафту в рамках п'ятого пакету санкцій проти РФ.