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    Горбатюк розповів, хто блокує розслідування справ Майдану в областях

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    Керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк - Горбатюк розповів, хто блокує розслідування справ Майдану в областях
    Керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк
    Фото: Главком

    За словами Горбатюка, розслідування справ Майдану в регіонах на сьогоднішній день фактично не здійснюється

    З приходом Сергія Кізя на посаду начальника департаменту Генпрокуратури з організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР,  розслідування справ Майдану в регіонах заблоковано.

    Про це в ефірі «Громадського» повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

    «Фактично, це розслідування в областях на сьогоднішній день не здійснюється. Велика кількість кримінальних проваджень закрита і закрита безпідставно», - зазначив Горбатюк.

    Він пояснив, що до повноважень департаменту спецрозслідувань входило вивчення матеріалів цих проваджень і надання рекомендацій стосовно них.

    «Саме з приходом на посаду начальника департаменту Кізя, вже фактично впродовж останніх півроку, така робота була заблокована. Тобто жодна постанова, незаконна на нашу думку, де було закрито кримінальне провадження в областях не була скасована, жодні рекомендації щодо розслідування цих кримінальних проваджень не були виконані. А останнім часом нам узагалі перестали давати для вивчення ці кримінальні провадження», - підкреслив Горбатюк.

    До слова, у червні суд відпустив з-під варти снайпера «Омеги» Хмеля, підозрюваного у вбивстві майданівця.

    Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

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