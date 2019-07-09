Горбатюк розповів, хто блокує розслідування справ Майдану в областях



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Керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк Фото: Главком

За словами Горбатюка, розслідування справ Майдану в регіонах на сьогоднішній день фактично не здійснюється

З приходом Сергія Кізя на посаду начальника департаменту Генпрокуратури з організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, розслідування справ Майдану в регіонах заблоковано.

Про це в ефірі «Громадського» повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Фактично, це розслідування в областях на сьогоднішній день не здійснюється. Велика кількість кримінальних проваджень закрита і закрита безпідставно», - зазначив Горбатюк.

Він пояснив, що до повноважень департаменту спецрозслідувань входило вивчення матеріалів цих проваджень і надання рекомендацій стосовно них.

«Саме з приходом на посаду начальника департаменту Кізя, вже фактично впродовж останніх півроку, така робота була заблокована. Тобто жодна постанова, незаконна на нашу думку, де було закрито кримінальне провадження в областях не була скасована, жодні рекомендації щодо розслідування цих кримінальних проваджень не були виконані. А останнім часом нам узагалі перестали давати для вивчення ці кримінальні провадження», - підкреслив Горбатюк.

До слова, у червні суд відпустив з-під варти снайпера «Омеги» Хмеля, підозрюваного у вбивстві майданівця.

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.