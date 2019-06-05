Суд відпустив з-під варти снайпера «Омеги» Хмеля, підозрюваного у вбивстві майданівця



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Колишній боєць підрозділу спеціального призначення «Омега», снайпер Дмитро Хмель

Хміль підозрюється у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти снайпера Дмитра Хмеля, екс-бійця спецназу «Омега» Національної гвардії (Внутрішніх військ), підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану на вул. Інститутській у Києві. Про це йдеться в повідомленні «Адвокатської дорадчої групи» у Facebook.

«Сьогодні в Апеляційному суді Києва суддя Денис Масенко прийняв рішення змінити запобіжний захід Дмитру Хмелю, снайперу спецпідрозділу «Омега», обвинуваченому в убивстві героя Небесної сотні Олександра Храпаченка, на домашній арешт із носінням електронного браслета», - сказано в ньому.

Апеляційну скаргу подали адвокати захисту.

Як повідомлялось, 3 травня Печерський районний суд Києва продовжив арешт снайпера Дмитра Хмеля до 16 червня. Термін розслідування справи Хмеля продовжений до 30 серпня. Суд ухвалив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу, оскільки очікується завершення ще шести експертиз, зокрема, снайперських гвинтівок бійців «Омеги».

Сторона захисту апелювала до того, що Хміль брав участь в АТО, добровільно віддав закордонні паспорти, має проблеми зі здоров'ям і утримує неповнолітню дитину.

Тоді суд відхилив наведені адвокатом аргументи і продовжив утримання під вартою до 15 червня.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року правоохоронці затримали Хмеля, який служив у спепідрозділі «Омега» під час Євромайдану. Суд його заарештував.

Хміль підозрюється у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року.

Слідство встановило, що 20 лютого 2014 командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк направив на вул. Інститутську групу снайперів «Омега» на допомогу спецроті «Беркут», яка розстрілювала активістів Євромайдану.

Снайпери «Омеги» розмістилися на території клубу Кабінету Міністрів.

О 11:28 20 лютого 2014 року, за даними прокуратури, снайпер Хміль вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки в беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.