Гордон спростовує подання позову проти телеведучої Соколової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Гордон

Гордон запевняє, що подав позови проти Балашова на два мільйони гривень

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що подав два позови проти політика, голови партії «5.10» Геннадія Балашова, але не подавав у суд на свою колегу Яніну Соколову, як вона заявила 7 липня у своєму Facebook.

Нагадаємо, Соколова заявила, що журналіст Дмитро Гордон подав на неї до суду через інтерв'ю на її проекті «Рандеву» з лідером партії «5.10» Геннадієм Балашовим, яке відбулося в березні.

«Дмитро Гордон подав до суду на мене і мій продукт «Рандеву», який виходить на «5 каналі». Ми – відповідач №2 в позові. Після пана Балашова. Клас... Ціна питання: 1 млн грн. Причина: зазіхання на його честь і гідність, ділову репутацію і т.д.» – написала Соколова.

Гордон у своєму YouTube спростував, що збирається судитися з журналісткою.

«Шановна журналістко Яніно Соколова, я хочу порозумітися з вами офіційно, тому що виникла ситуація, яка вводить в оману численну аудиторію. Я зараз спробую довести, що я не верблюд, і сподіваюся, що мені це вдасться. Учора ви написали мені смс, що я подав на вас до суду, і просили, щоб я цього не робив. Я вам відразу перетелефонував і сказав, що я не подавав на вас у суд і не планую цього робити, бо в мене є правило: я ніколи не суджуся з журналістами. Я вважаю, що журналісти мають бути гарантами демократії в нашій країні», – заявив він.

Журналіст підкреслив, що збирається покарати Балашова за брехню.

«Що за історія, власне, сталася. Є такий громадянин Балашов, який дозволив собі на мою адресу не просто некоректні, а брехливі, просочені наскрізь брехнею висловлювання. Вам в інтерв'ю на «5 каналі« й у себе у блозі він заявив, що я є агентом КДБ і агентом [голови політради «Опозиційної платформи – За життя« та кума президента РФ Володимира Путіна) Віктора Медведчука. Оскільки я ніколи не був і не є агентом КДБ, не знаю пана Медведчука взагалі і не є його агентом, я, звісно, вважав за потрібне звернутися до суду на пана Балашова, виставив йому два позови по мільйону гривень, і цього громадянина я просто порву в судах. Це перші позови до нього, він багато всього наговорив, і він дістане по заслугах. Але ніколи я не мав намірів судитися з вами, шановна Яніно. Тим більше, крім того, що ви журналістка, ви опинилися у важкій життєвій ситуації, ви зараз важко хворієте, і я бажаю вам тільки одного: швидкого одужання», – зазначив Гордон.

Журналіст розповів, що спілкувався вчора із Соколовою особисто, і що його адвокат також намагався поговорити телефоном із редактором її програми.

«Учора я вам пообіцяв, що мій адвокат – керівник групи юристів Василь Рябченко – зв'яжеться з вами і пояснить вам, що я на вас у суд не подавав. Він із вами зв'язався, ви відіслали його до якоїсь Олександри, якій він має це роз'яснити. Упродовж двох днів він не зміг зв'язатися з Олександрою, бо в неї немає зв'язку з мобільним телефоном. Він перетелефонував вам і ще раз це сказав. Тому я знову хочу, щоб у нас не було непорозумінь, повторити: я ніколи не суджуся з журналістами, я ніколи не збирався подавати на вас у суд, я не подав на вас у суд і я не робитиму цього ніколи», – підкреслив він.

Гордон зазначив, що Соколова виклала у відкритий доступ його особисті дані, але він не збирається щодо цього писати заяву в поліцію.

«Також я хочу запевнити вас, що не подам на вас заяву в поліцію, оскільки ви грубо порушили закон, опублікувавши у своєму Facebook мої персональні дані: мою адресу, мій телефон і мій ідентифікаційний номер, що неправильно робити не просто за законом, але й суто по-людськи. Яніно, я бажаю вам якнайшвидшого одужання, я з повагою ставлюся до вашої журналістської діяльності, я сподіваюся, що ви і ті, хто вас почув, почули зараз і мене. Спасибі», – сказав Дмитро Гордон.

Раніше повідомлялося, що телеведуча Яніна Соколова розповіла, як поборола рак.