Гордон подав до суду на Яніну Соколову: адвокат журналіста спростовує



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Гордон і Яніна Соколова

Причина конфлікту - інтервʼю Соколової з Балашовим

Журналіст Дмитро Гордон подав до суду на свою колегу Яніну Соколову через інтерв'ю на її проекті «Рандеву» з лідером партії «5.10» Геннадієм Балашовим, яке відбулося в березні. Про це Соколова повідомила у Facebook.

«Дмитро Гордон подав до суду на мене і мій продукт Рандеву, який виходить на 5 каналі. Ми - відповідач 2 у позові. Після пана Балашова. Клас... Ціна питання: 1 мільйон гривень. Причина: зазіхання на його честь і гідність, ділову репутацію і т.д.» - зазначила вона.

Також Соколова розповіла, який момент інтерв'ю міг стати причиною подання позову.

«У ньому останній заявив що ніби-то пан Гордон і пан Смешко - є проєктами Віктора Медвечука і працюють в одній команді на користь кума Путіна. Акцентую: це було сказане ротом пана Балашова. Не мною, не у супровідній начитці. А саме гостем. Конфлікт між паном Балашовим і паном Гордоном - давня історія. І нехай чубляться, це їхнє право», - підкреслила вона.

Журналістка уточнила, що її інтереси погодився представляти російський адвокат Ілля Новіков.

Оновлено.

Адвокат Дмитра Гордона Василь Рябченко заперечив інформацію про позов проти самої Яніни Соколової. За його словами, судовий спір стосується лише Геннадія Балашова та 5 каналу, на якому був розміщений відеоролик з інтерв'ю.

«Вас як відповідача у позовній заяві не вказано. Ця справа жодного відношення до вас не має. Найголовніше: Дмитро Ілліч не надавав вам згоди на розміщення його персональних даних як громадянина України, на вашій сторінці у Facebook. Йдеться про його домашню адресу, номер телефону та номер облікової картки платників податків», – написав адвокат.

Відтак, він попросив Соколову видалити фото титульної сторінки позовної заяви.

Раніше повідомлялося, що телеведуча Яніна Соколова розповіла, як поборола рак.