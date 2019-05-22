Відома телеведуча заявила, що поборола рак (фото)



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Телеведуча Яніна Соколова Фото: 5 канал

Яніна Соколова: Рак не обирає. Він нищить всіх. Незалежно від того слюсар ти чи відома телеведуча. Суспільство йому допомагає нищити. Я все це пережила на собі

Відома телеведуча Яніна Соколова розповіла, що поборола рак. Про це вона написала у Facebook і виклала свою світлину після лікування.

«Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз. Сім місяців тому я дізналася, що у мене рак. За сім місяців я його поборола», - написала вона.

Соколова зазначила, що публічне і реальне життя часто дуже конрастне. «Поки суспільство обсмоктувало скандальний ефір з Приходько у листопаді, який ми записали заздалегідь, я лежала у реанімаціі, під’єднана до апаратів, нашпигана катетарами по всьому тілу і з дірками у животі», - зазначила телеведуча.

Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Вона розповіла, що за сім місяців пережила 30 променевих терапій і чотири курси хіміотерапіі, як наслідок, втратила волосся, брови, вії, у неї «мінус пару органів, але величезна любов у серці».

«За цей же час я створила 30 ефірів «Рандеву» з Яніною Соколовою та «КІНО» з Яніною Соколовою, 20 випусків «Вечер с Яниной Соколовой», здобула дві срібні кнопки Youtube , провела п’ять конференцій, випустила два телевізійні курси у нашій з Olesia Korzhenevska Screen School, видала книгу «Шевченко на кожен день», зіграла у театрі і у кіно та спродюсувала фільм про армію WE ARE SOLDIERS, який от-от вийде у прокат у Парижі», - розповіла телеведуча.

Вона додала, що за ці сім місяців зрозуміла, що таке справжня дружба, любов і жертовність.

Соколова наголосила, що наше суспільство не готове співіснувати, а держава не завжди готова надати прийнятні умови життя і лікування для таких, як вона.

«За статистикою в Україні 1 мільйон хворих на рак. Я повторю ще раз: 1 мільйон! Тобто приблизно кожен 42 в Україні хворіє на цю жахливу бацилу. Для середньостатистичного українця лиса людина з ознаками ослабленого організму – живий труп. Зіпсований матеріал. Сміття, яке не варто прибирати, бо все одно згниє. Рак не обирає. Він нищить всіх. Незалежно від того слюсар ти чи відома телеведуча. Суспільство йому допомагає нищити», - сказала Соколова.

І додала, що все це пережила на собі.

«Мені 35. І я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі, яка поглинула мене зсередини. Я хочу допомогти українцям, хворим на рак полегшити життя і бути…щасливими. Навіть у цей кепський період. Саме з цією метою ми з командою вирішили створити мультимедійний проект - «Я, Ніна». Ви не побачите там стомленої приреченості і жалю. Ми зробимо фільм, випустимо книгу і пісню, яка буде гімном любові. Так, саме любові. Бо порятунок від раку – це любов», - наголосила телеведуча.

Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Вона додала, що хоче, аби її життєва історія стала корисною людям.

«Цінуйте кожен день. Живіть на повну! Перевіряйте власне здоров’я регулярно! Любіть цей світ і зробіть життя таким, за яке варто боротися», - резюмувала Яніна Соколова.