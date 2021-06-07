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    Готувався теракт. Силовики на Луганщині зловили агента ФСБ

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    Чоловік планував підірвати авто&nbsp;керівника інституту в місті&nbsp;Сєвєродонецьк - Готувався теракт. Силовики на Луганщині зловили агента ФСБ
    Чоловік планував підірвати авто керівника інституту в місті Сєвєродонецьк
    Фото: Луганська обласна прокуратура

    Молодика завербувала російська спецслужба для виконання розвідувально-підривної діяльності в Україні

    У Луганській області правоохоронці затримали громадянина, якого вважають агентом Федеральної служби безпеки Росії. Затриманий, за версією слідства, планував скоїти теракт у Сєвєродонецьку. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

    Слідство встановило, що затриманий українець служив у лавах так званою «народної міліції» луганських бойовиків, а у 2020 році його завербувала російська спецслужба для виконання розвідувально-підривної діяльності в Україні.

    «З метою виконання завдання він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано», – розповіла прокуратура.

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    Готувався теракт. Силовики на Луганщині зловили агента ФСБ
    Готувався теракт. Силовики на Луганщині зловили агента ФСБ
    Готувався теракт. Силовики на Луганщині зловили агента ФСБ
    Готувався теракт. Силовики на Луганщині зловили агента ФСБ
    Готувався теракт. Силовики на Луганщині зловили агента ФСБ

    Водночас сам підозрюваний повернувся з території Росії в Сєвєродонецьк та планував там здійснити теракт, заклавши бомбу до автомобіля керівника інституту. Теракт, як кажуть правоохоронці, готувався кураторами з ФСБ Росії.

    «Правоохоронці затримали громадянина після закладення та спроби приведення в дію вибухівки. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу», – додали в прокуратурі.

    До слова, СБУ назвала фейком «затримання українського шпигуна» в Росії.

    Крім того, сьогодні стало відомо, що контррозвідка викрила колишнього посадовця Ради нацбезпеки. Його підозрюють у держзраді.

    Також СБУ ліквідувала під Слов'янськом схрон бойовиків Гіркіна. Його заклала група російських найманців для подальших диверсій.

    Теги: Росія теракт прокуратура СБУ Луганщина ФСБ вибухівка
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    Готувався теракт. Силовики на Луганщині зловили агента ФСБ