Готувався теракт. Силовики на Луганщині зловили агента ФСБ

Молодика завербувала російська спецслужба для виконання розвідувально-підривної діяльності в Україні

У Луганській області правоохоронці затримали громадянина, якого вважають агентом Федеральної служби безпеки Росії. Затриманий, за версією слідства, планував скоїти теракт у Сєвєродонецьку. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Слідство встановило, що затриманий українець служив у лавах так званою «народної міліції» луганських бойовиків, а у 2020 році його завербувала російська спецслужба для виконання розвідувально-підривної діяльності в Україні.

«З метою виконання завдання він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано», – розповіла прокуратура.

Водночас сам підозрюваний повернувся з території Росії в Сєвєродонецьк та планував там здійснити теракт, заклавши бомбу до автомобіля керівника інституту. Теракт, як кажуть правоохоронці, готувався кураторами з ФСБ Росії.

«Правоохоронці затримали громадянина після закладення та спроби приведення в дію вибухівки. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу», – додали в прокуратурі.

До слова, СБУ назвала фейком «затримання українського шпигуна» в Росії.

Крім того, сьогодні стало відомо, що контррозвідка викрила колишнього посадовця Ради нацбезпеки. Його підозрюють у держзраді.

Також СБУ ліквідувала під Слов'янськом схрон бойовиків Гіркіна. Його заклала група російських найманців для подальших диверсій.