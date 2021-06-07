Шпигун в РНБО. Контррозвідка викрила колишнього посадовця Ради нацбезпеки на держзраді

«це не публічна особа і його ім’я нічого не скаже»

Журналістам в СБУ розповіли, що «це не публічна особа і його ім’я нічого не скаже»

Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки України викрила колишнього посадовця Ради національної безпеки та оборони, який був завербований іноземною спецслужбою. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Про це йдеться на сайті СБУ.

Служба не називає ім'я посадовця, але повідомила, що це колишній посадовець з допуском за формою «2» Адміністрації президента та Апарату РНБО.

«Оперативники СБ України встановили, що посадовець категорії «Б» протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що досудове слідство підтвердило факти здійснення екс-посадовцем розвідувально-підривної роботи проти України.

Суд 1 червня обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому грозить позбавлення волі терміном до 15 років. Обвинувальні матеріали скеровано до суду, повідомили в СБУ.

Нагадаємо, у держзраді підозрюють також нардепа Віктора Медведчука. Суд прийняв рішення по справі Медведчука – цілодобовий домашній арешт політика.

«Укрінформ» з’ясував, що «це не публічна особа і його ім’я нічого не скаже». «Роботу по ньому почали ще в 2016-17 роках», – сказав співрозмовник агенства.