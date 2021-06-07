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    Шпигун в РНБО. Контррозвідка викрила колишнього посадовця Ради нацбезпеки на держзраді

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    Журналістам в СБУ розповіли, що&nbsp;&laquo;це не публічна особа і його ім&rsquo;я нічого не скаже&raquo; - Шпигун в РНБО. Контррозвідка викрила колишнього посадовця Ради нацбезпеки на держзраді
    Журналістам в СБУ розповіли, що «це не публічна особа і його ім’я нічого не скаже»
    Фото з відкритих джерел

    Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми

    Служба безпеки України викрила колишнього посадовця Ради національної безпеки та оборони, який був завербований іноземною спецслужбою. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Про це йдеться на сайті СБУ.

    Служба не називає ім'я посадовця, але повідомила, що це колишній посадовець з допуском за формою «2» Адміністрації президента та Апарату РНБО.

    «Оперативники СБ України встановили, що посадовець категорії «Б» протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України», – повідомили в СБУ.

    Повідомляється, що досудове слідство підтвердило факти здійснення екс-посадовцем розвідувально-підривної роботи проти України.

    Суд 1 червня обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому грозить позбавлення волі терміном до 15 років. Обвинувальні матеріали скеровано до суду, повідомили в СБУ.

    Нагадаємо, у держзраді підозрюють також нардепа Віктора Медведчука. Суд прийняв рішення по справі Медведчука – цілодобовий домашній арешт політика.

    «Укрінформ» з’ясував, що «це не публічна особа і його ім’я нічого не скаже». «Роботу по ньому почали ще в 2016-17 роках», – сказав співрозмовник агенства.

    Теги: СБУ РНБО шпигун арешт державна зрада
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    Шпигун в РНБО. Контррозвідка викрила колишнього посадовця Ради нацбезпеки на держзраді